Confirmado el precio del dólar este martes 21 de abril cuando los bancos abran

Para ello han sido claves los últimos días, en los que, luego de un marcado descenso, el precio del dólar terminó subiendo en las últimas horas del viernes y en el inicio de esta semana.

dólar, cotizacion(2)

El precio del dólar este martes 21 de abril en cada banco

Según lo confirmado por cada uno de los bancos de Argentina al BCRA, el precio del dólar este martes 21 de abril será el siguiente cuando inicien sus actividades cambiarias:

Banco Nación: $1.400

Banco Galicia: $1.395

Banco ICBC: $1.395

Banco BBVA: $1.400

Banco Supervielle: $1.403

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.395

Banco Patagonia: $1.390

Banco Hipotecario: $1.395

Banco Santander: $1.400

Brubank: $1.390

Banco Credicoop: $1.395

Banco Macro: $1.399

Banco Piano: $1.400

Banco de Comercio: $1.395

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El dólar blue mantiene su diferencia con el dólar oficial

Mientras el dólar oficial subió su precio en los bancos en las últimas horas del viernes, la moneda paralela se mantuvo en el mismo y se volvió a ubicar por encima del valor del dólar que se vende en cada uno de los bancos.

Según lo confirmado por el sitio DolarHoy, el dólar blue se venderá a $1.410 Esto significa que en las cuevas, el dólar se podrá comprar aunque más caro que en los bancos, al menos durante el inicio de las jornadas de este martes.