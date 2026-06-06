Tres de cada 10 multas de tránsito en Mendoza son por circular sin la RTO

La falta de RTO, la infracción que más se repite

En lo que va del año se confeccionaron 77.240 multas viales en Mendoza. De ese total, unas 22.900 estuvieron vinculadas a la falta de RTO.

Desde el Ministerio de Seguridad explicaron que muchas de esas actas forman parte de procedimientos en los que se detectan varias irregularidades al mismo tiempo. Es decir, la ausencia de la RTO suele aparecer acompañada por otros incumplimientos relacionados con la documentación o el estado general del vehículo.

Los números muestran que la RTO sigue siendo uno de aspectos que generan más incumplimiento para los conductores mendocinos, especialmente desde que el costo del trámite quedó por encima de la sanción económica prevista para quienes circulan sin haber realizado la inspección.

multas de transito, auto.jpg El 30% del total de las multas colocadas en Mendoza es por no tener realizada la RTO.

Cuál es el valor de las multas de tránsito en Mendoza

La diferencia entre la multa por no tener la RTO y otras infracciones de tránsito también ayuda a explicar por qué tantos conductores no cumplen con la ley. Según los valores vigentes, circular sin la revisión técnica implica una sanción de $50.000, muy por debajo de las multas previstas para faltas graves ($350.000) o gravísimas ($500.000).

El contraste es todavía mayor con las infracciones por alcoholemia, que pueden superar los $5 millones en los casos más severos. En ese contexto, la ausencia de RTO aparece como una de las conductas más frecuentes detectadas en los controles viales de la provincia.

Por qué recomiendan hacer la RTO

Desde el Gobierno provincial señalaron que la comparación entre el costo de la multa y el valor de la RTO puede resultar engañosa. Advirtieron que los casos de reincidencia pueden terminar en instancias judiciales donde las sanciones económicas son mayores.

Además, recordaron que Mendoza mantiene una clasificación particular para esta falta, considerada leve. Sin embargo, en otras provincias del país la ausencia de la RTO puede encuadrarse como una infracción grave o gravísima, con multas considerablemente más altas.

La RTO tiene distintos plazos según la antigüedad del vehículo. En el caso de los autos particulares, la primera inspección se realiza a los 5 años de patentamiento. Luego debe renovarse cada 2 años hasta los 10 años de antigüedad y, a partir de ese momento, pasa a ser anual.

Mientras continúa la discusión sobre los costos, los controles viales siguen mostrando que miles de conductores mendocinos optan por circular sin la RTO al día, aun cuando se trata de uno de los requisitos exigidos para transitar legalmente.