Confirmado el precio del dólar este jueves 4 de junio en todos los bancos

El precio del dólar volvió a mostrar un aumento este miércoles, por lo que las entidades económicas confirmaron cuál será su valor este jueves 4 de junio cuando se habiliten las operaciones cambiarias.
El incremento del dólar a lo largo de esta semana ha sido clave para que los bancos confirmen el valor que tendrá el dólar este jueves, cuando su precio marque uno de los niveles más altos de lo que va del año.
En tanto, el dólar blue hizo el camino inverso y bajó su precio por lo que este jueves la brecha entre ambos tipos de dólares será más grande.
El precio del dólar este miércoles 3 de junio en cada banco
Con el dólar en alza, los bancos confirmaron que el precio del dólar este miércoles 3 de junio en cada uno de los bancos, será el siguiente:
- Banco Nación: $1.460
- Banco Galicia: $1.460
- Banco ICBC: $1.475
- Banco BBVA: $1.460
- Banco Supervielle: $1.454
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.460
- Banco Patagonia: $1.455
- Banco Hipotecario: $1.455
- Banco Santander: $1.455
- Brubank: $1.450
- Banco Credicoop: $1.460
- Banco Macro: $1.465
- Banco Piano: $1.460
- Banco de Comercio: $1.455
A cuánto se venderá el dólar blue este jueves 4 de junio
El dólar blue también vio una subida durante los primeros días de esta semana y llegó a $1.430, el mismo precio al que se venderá en la mañana de este juevescuando inicien las actividades cambiarias.
Al mismo tiempo, el hecho de que el dólar blue se vaya a vender a $1.430 también significa el resurgimiento de la brecha con el oficial. A modo de ejemplo, el lunes ambos arrancaron a $1.430, pero el oficial ha crecido hasta llegar a los $1.460, mientras que el blue apenas se movió en los primeros tres días de la semana, siendo su pico más alto $1.435, cifra que registró este martes.