Examen aprobado: la Selección Argentina le ganó 2 a 0 a Honduras sin sobresaltos

Con un equipo con varias ausencias, los reemplazantes cumplieron con creces ante un rival que no exigió demasiado, y se produjeron varios debuts absolutos en el equipo que defenderá el título mundial a partir del 16 de este mes.
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Lionel Scaloni confirmó un equipo alternativo con el objetivo de cuidar a los lesionados y sin la presencia de su capitán, Lionel Messi. Esto sirvió también para dar una oportunidad a aquellos que buscan ganarse un lugar en la consideración del DT a días de la Copa Mundial de Fútbol 2026.
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La mala noticia de la jornada fue la desafectación del defensor Leonardo Belardi, por lesión, y Scolani hizo ingresar desde el inicio a Agustín Giay en la zaga.
El blooper de la jornada en Texas
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Antes del inicio del juego, la organización cometió un error garrafal al confundir la pista del Himno Nacional de nuestro país y poner al aire el tema de Los Palmeras, El Bombón Asesino.
El primer tiempo
Argentina se plantó bien ofensivo, con circulación del balón y mucha actividad del Colo Valentín Barco. La primera emoción fue albiceleste. A los 6 minutos Simeone probó desde fuera del área, y el arquero hondureño respondió bien tirándose a su palo derecho.
A los 10 llegó otra vez el equipo argentino, subiendo por izquierda, y tras un centro al área, Lautaro Martínez cabeceó desviado.
A los 17m se produjo la primera llegada de la selección de Honduras, donde Rodríguez pateó desde la medialuna, y el remate se fue alto.
► GOL ARGENTINA: A los 33 minutos llegó la jugada más clara, con un remate en comba desde lejos de Giovani Lo Celso, y tras el rebote en el travesaño, tomó el balón Nicolás Tagliafico, y el defensor hondureño Cristopher Meléndez le cometió falta. Fue un penal que ejecutó y convirtió (36') Lautaro Martínez, el cuarto goleador histórico de la Selección Argentina.
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Antes de finalizar el primer período, Lisandro Martínez tomó un mal despeje, y desde una esquina del área grande, ensayó una chilena, que se fue desviada por milímetros.
Segundo tiempo
Lionel Scaloni dispuso dos cambios antes del reinicio, e ingresó Rodrigo de Paul por el amonestado Valentín Barco, y Facundo Medina por Nicolás Tagliafico.
El equipo se mostró más preciso con los pases y pudo generar peligro en los espacios reducidos que dejaba un retrasado Honduras. A los 54' la Albiceleste tuvo premio y estiró cifras.
► SEGUNDO GOL ARGENTINA: Pelota al área para Lautaro Martínez que cruzaba el área en diagonal, cedió de taco a la entrada de Giuliano Simeone, y este remató precidso y puso el 2 a 0.
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Thiago Almada intenta un remate ante la marca del hondureño Moncada.
A partir del gol la Selección Argentina se animó más en ofensiva, terminó el primer período con lujos y generando chances de gol. A los 45' un desborde de Lo Celso por izquierda y posterior centro, fue conectada de taco por Giuliano Simeone, muy marcado, y el arquero se quedó con el balón. Cumplidos dos minutos de los cuatro agregados por el árbitro, Lisandro Martínez probó de chilena desde fuera del área grande y la pelota pasó cerca del ángulo.
A los 63' Scaloni dispuso cuatro cambios, e ingresaron Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Cristian Romero y Juan Manuel López.
Con un equipo centroamericano retrasado, el equipo argentino trabajó tranquilo con la rotación y control de pelota. A los 77' se produjo un triple cambio albiceleste con debuts absolutos: ingresaron Tomás Aranda, Nicolás Capaldo y el arquero Santiago Beltrán.
Ficha del partido Selección Argentina- Honduras
Amistoso internacional Argentina – Honduras
- Estadio: Kyle Field (Texas)
- Árbitro: Yoshito Nakagawa (Japón)
Argentina (2): Juan Musso; Agustín Giay, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Valentín Barco; Thiago Almada, Lautaro Martínez y Giuliano Simeone. DT: Lionel Scaloni.
Honduras (0): Edrick Menjívar; Cristopher Meléndez, Denil Maldonado, Giancarlos Sacaza, Joseph Rosales; Edwin Rodríguez, Kervin Arriaga; Rigoberto Rivas, Luis Palma, Dereck Moncada; Jorge Benguche. DT: José Francisco Molina.
- Goles: En el primer tiempo: 36' Lautaro Martínez (de penal). En el segundo tiempo: 9' Giuliano Simeone.
- Cambios: En el segundo tiempo, 1': Keyrol Figueroa por Jorge Benguche (H), Rodrigo de Paul por Valentín Barco y Facundo Medina por Nicolás Tagliafico (A); 17': Luis Vega por Denil Maldonado, Exon Arzú por Dereck Moncada, David Ruíz por Kevin Arriaga y Alejandro Reyes por Edwin Rodríguez (H); 18': Enzo Fernández por Thiago Almada, Alexis Mac Allister por Giovani Lo Celso, José López por Lautaro Martínez y Cristian Romero por Lisandro Martínez (A); 36'. Nicolás Capaldo por Giuliano Simeone, Tomás Aranda por Exequiel Palacios y Santiago Beltrán por Juan Musso (A), Cristian Canales por Giancarlo Sacaza, Aguilera por Joseph Rosales y Jeffry Miranda por Rigoberto Rivas (H); 38' Nicolás Capaldo por Giuliano Simeone y Joaquín Freitas por Nicolás Otamendi (A).