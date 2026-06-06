Examen aprobado: la Selección Argentina le ganó 2 a 0 a Honduras sin sobresaltos

Con un equipo con varias ausencias, los reemplazantes cumplieron con creces ante un rival que no exigió demasiado, y se produjeron varios debuts absolutos en el equipo que defenderá el título mundial a partir del 16 de este mes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/XLadoG/status/2063423019171590387&partner=&hide_thread=false Lautaro Martínez anoto el 1-0 de penal para Argentina ante Honduras pic.twitter.com/lr21APObRY — Lado G (@XLadoG) June 7, 2026

Lionel Scaloni confirmó un equipo alternativo con el objetivo de cuidar a los lesionados y sin la presencia de su capitán, Lionel Messi. Esto sirvió también para dar una oportunidad a aquellos que buscan ganarse un lugar en la consideración del DT a días de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes24ar/status/2063433109417107571&partner=&hide_thread=false ASISTENCIA de TACO de LAUTARO MARTÍNEZ y GOL de GIULIANO SIMEONE para el 2-0 de ARGENTINA ante Honduras. pic.twitter.com/qQ61fLk3Hx — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) June 7, 2026

La mala noticia de la jornada fue la desafectación del defensor Leonardo Belardi, por lesión, y Scolani hizo ingresar desde el inicio a Agustín Giay en la zaga.

El blooper de la jornada en Texas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/2063413154663518615&partner=&hide_thread=false Se venía el himno nacional argentino y... ¡SONÓ EL BOMBÓN ASESINO DE LOS PALMERAS!



INSÓLITO momento en Argentina vs. Honduras... pic.twitter.com/dmh3R9Ok4s — Diario Olé (@DiarioOle) June 7, 2026

Antes del inicio del juego, la organización cometió un error garrafal al confundir la pista del Himno Nacional de nuestro país y poner al aire el tema de Los Palmeras, El Bombón Asesino.

El primer tiempo

Argentina se plantó bien ofensivo, con circulación del balón y mucha actividad del Colo Valentín Barco. La primera emoción fue albiceleste. A los 6 minutos Simeone probó desde fuera del área, y el arquero hondureño respondió bien tirándose a su palo derecho.

A los 10 llegó otra vez el equipo argentino, subiendo por izquierda, y tras un centro al área, Lautaro Martínez cabeceó desviado.

A los 17m se produjo la primera llegada de la selección de Honduras, donde Rodríguez pateó desde la medialuna, y el remate se fue alto.

► GOL ARGENTINA: A los 33 minutos llegó la jugada más clara, con un remate en comba desde lejos de Giovani Lo Celso, y tras el rebote en el travesaño, tomó el balón Nicolás Tagliafico, y el defensor hondureño Cristopher Meléndez le cometió falta. Fue un penal que ejecutó y convirtió (36') Lautaro Martínez, el cuarto goleador histórico de la Selección Argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2063425247995453822&partner=&hide_thread=false ¡ERA UN GOLAZO, LICHA!



Martínez tiró una tremenda pirueta y estuvo cerca de poner el 2-0 de la #SelecciónArgentina ante #Honduras. pic.twitter.com/wxQYuHSw70 — TyC Sports (@TyCSports) June 7, 2026

Antes de finalizar el primer período, Lisandro Martínez tomó un mal despeje, y desde una esquina del área grande, ensayó una chilena, que se fue desviada por milímetros.

Segundo tiempo

Lionel Scaloni dispuso dos cambios antes del reinicio, e ingresó Rodrigo de Paul por el amonestado Valentín Barco, y Facundo Medina por Nicolás Tagliafico.

El equipo se mostró más preciso con los pases y pudo generar peligro en los espacios reducidos que dejaba un retrasado Honduras. A los 54' la Albiceleste tuvo premio y estiró cifras.

► SEGUNDO GOL ARGENTINA: Pelota al área para Lautaro Martínez que cruzaba el área en diagonal, cedió de taco a la entrada de Giuliano Simeone, y este remató precidso y puso el 2 a 0.

futbol-argentina-honduras-amistoso.texas-01 (1) Thiago Almada intenta un remate ante la marca del hondureño Moncada.

A partir del gol la Selección Argentina se animó más en ofensiva, terminó el primer período con lujos y generando chances de gol. A los 45' un desborde de Lo Celso por izquierda y posterior centro, fue conectada de taco por Giuliano Simeone, muy marcado, y el arquero se quedó con el balón. Cumplidos dos minutos de los cuatro agregados por el árbitro, Lisandro Martínez probó de chilena desde fuera del área grande y la pelota pasó cerca del ángulo.

A los 63' Scaloni dispuso cuatro cambios, e ingresaron Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Cristian Romero y Juan Manuel López.

Con un equipo centroamericano retrasado, el equipo argentino trabajó tranquilo con la rotación y control de pelota. A los 77' se produjo un triple cambio albiceleste con debuts absolutos: ingresaron Tomás Aranda, Nicolás Capaldo y el arquero Santiago Beltrán.

Ficha del partido Selección Argentina- Honduras

Amistoso internacional Argentina – Honduras

Estadio : Kyle Field (Texas)

: Kyle Field (Texas) Árbitro: Yoshito Nakagawa (Japón)

Argentina (2): Juan Musso; Agustín Giay, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Valentín Barco; Thiago Almada, Lautaro Martínez y Giuliano Simeone. DT: Lionel Scaloni.

Honduras (0): Edrick Menjívar; Cristopher Meléndez, Denil Maldonado, Giancarlos Sacaza, Joseph Rosales; Edwin Rodríguez, Kervin Arriaga; Rigoberto Rivas, Luis Palma, Dereck Moncada; Jorge Benguche. DT: José Francisco Molina.