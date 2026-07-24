Los tres mundialistas que se suman a los marginados en River

Matías Galarza Fonda : tras completar su préstamo en el Atlanta United de la MLS, el paraguayo llega en alza por su actuación mundialista. Despertó el interés del Bologna de Italia, club que encabeza las negociaciones. El Millonario pretende percibir cerca de cuatro millones de dólares por el 70% del pase que le pertenece (el porcentaje restante es de Talleres) para amortizar lo invertido.

tras completar su préstamo en el Atlanta United de la MLS, el paraguayo llega en alza por su actuación mundialista. Despertó el interés del Bologna de Italia, club que encabeza las negociaciones. El pretende percibir cerca de cuatro millones de dólares por el 70% del pase que le pertenece (el porcentaje restante es de Talleres) para amortizar lo invertido. Kevin Castaño : River invirtió 16 millones de dólares por él. A pesar de generar interés en instituciones de Brasil, Italia y México, aún no hay ofertas formales.

invirtió 16 millones de dólares por él. A pesar de generar interés en instituciones de Brasil, Italia y México, aún no hay ofertas formales. Kendry Páez : está a préstamo desde Chelsea. La dirigencia trabaja para interrumpir el vínculo de forma anticipada. Ocupa un cupo de extranjero que la institución necesita liberar con urgencia.

Antes de estas sumas, los últimos en incorporarse al grupo de Cantilo habían sido Alexander Woiski (quien no llegó a debutar en Primera División) y el uruguayo Matías Viña, otro de los que disputó la Copa del Mundo y por quien se gestiona un corte de préstamo anticipado.

En contrapunto, los que ya consiguieron club luego de entrenarse separados del plantel profesional de River fueron Paulo Díaz (Atlanta United), Maximiliano Meza (Independiente) y Andrés Herrera (Columbus Crew).

Los que entrenan apartados en River

La lista se compone de 11 futbolistas. Dos de ellos están a préstamo y River busca interrumpir anticipadamente este vínculo: