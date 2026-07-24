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Los tres mundialistas que se suman a los marginados en River

Mientras River aguarda por su debut en el Torneo Clausura, tres futbolistas se sumaron a los entrenamientos con los marginados

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Los borrados de River esperan por ofertas para emigrar en el actual mercado de pases.

Los borrados de River esperan por ofertas para emigrar en el actual mercado de pases.

La dirigencia de River tomó una importante decisión antes del inicio de la pretemporada. Por intermedio de un comunicado, aseguraron que un grupo de futbolistas no serían tenidos en cuenta de cara al segundo semestre de la temporada. En las últimas horas se completó este cupo.

Hablamos de Matías Galarza Fonda, Kevin Castaño y Kendry Páez, quienes retornaron al país luego de su participación en el Mundial 2026. De la lista inicial de marginados, solamente Paulo Díaz, Maximiliano Meza y Andrés Herrera ya arreglaron su salida del elenco de Núñez.

Los tres apartados de River

Luego de haber defendido la camiseta de su país en la Copa del Mundo que quedó en manos de España, Matías Galarza Fonda (Paraguay), Kevin Castaño (Colombia) y Kendry Páez (Ecuador) se sumarán a los entrenamientos con los apartados de River.

  • Matías Galarza Fonda: tras completar su préstamo en el Atlanta United de la MLS, el paraguayo llega en alza por su actuación mundialista. Despertó el interés del Bologna de Italia, club que encabeza las negociaciones. El Millonario pretende percibir cerca de cuatro millones de dólares por el 70% del pase que le pertenece (el porcentaje restante es de Talleres) para amortizar lo invertido.
  • Kevin Castaño: River invirtió 16 millones de dólares por él. A pesar de generar interés en instituciones de Brasil, Italia y México, aún no hay ofertas formales.
  • Kendry Páez: está a préstamo desde Chelsea. La dirigencia trabaja para interrumpir el vínculo de forma anticipada. Ocupa un cupo de extranjero que la institución necesita liberar con urgencia.

Antes de estas sumas, los últimos en incorporarse al grupo de Cantilo habían sido Alexander Woiski (quien no llegó a debutar en Primera División) y el uruguayo Matías Viña, otro de los que disputó la Copa del Mundo y por quien se gestiona un corte de préstamo anticipado.

En contrapunto, los que ya consiguieron club luego de entrenarse separados del plantel profesional de River fueron Paulo Díaz (Atlanta United), Maximiliano Meza (Independiente) y Andrés Herrera (Columbus Crew).

Los que entrenan apartados en River

La lista se compone de 11 futbolistas. Dos de ellos están a préstamo y River busca interrumpir anticipadamente este vínculo:

  1. Matías Galarza Fonda
  2. Kevin Castaño
  3. Maximiliano Salas
  4. Germán Pezzella
  5. Fabricio Bustos
  6. Giuliano Galoppo
  7. Ian Subiabre
  8. Santiago Lencina
  9. Alexander Woiski
  10. Kendry Páez (a préstamo)
  11. Matías Viña (a préstamo)

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