Torneo Clausura 2026: Racing y Vélez debutaron ganando como locales

Racing y Vélez, ambos en condición de local, debutaron en el Torneo Clausura 2026 con sendas y ajustadas victorias ante Gimnasia La Plata e Instituto, respectivamente.
Racing y Vélez, ambos de local, debutaron en el Torneo Clausura con sendas victorias ante Gimnasia La Plata e Instituto, respectivamente.
Racing y Vélez, ambos en condición de local, debutaron en el Torneo Clausura 2026 con sendas y ajustadas victorias ante Gimnasia La Plata e Instituto, respectivamente.
En Avellaneda, Matko Miljevic abrió el marcador a los 6' para la Academia, pero pasada la media hora una avivada de Nacho Fernández le permitió a Bautista Barros Schelotto poner las cosas 1 a 1.
Una jugada clave se produjo a los 40' cuando hubo penal para la visita y Facundo Cambeses atajó el remate de Marcelo Torres quien se lesionó al momento de ejecutar el penal y se retiró del campo entre lágrimas.
En el complemento, el partido estaba para cualquiera y Racing lo ganó porque un córner de Miljevic permitió el cabezazo de Nazareno Colombo que estableció el 2 a 1 definitivo.
Buen debut para el equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda que el próximo martes 28 visitará a Rosario Central mientras que el Lobo platense será local el miércoles frente a River.
En Liniers, Vélez se quedó con el triunfo frente a Instituto de Córdoba de manera agónica gracias al gol que marcó Manuel Lanzini a los 91'.
Tal como lo indica el resultado el encuentro fue parejo y el local, con Tomás Marchiori en el arco, sumó 3 puntos antes de visitar el miércoles a Talleres. Por su parte, La Gloria será local frente a Platense.