Torneo Clausura 2026: Racing y Vélez debutaron ganando como locales

En el complemento, el partido estaba para cualquiera y Racing lo ganó porque un córner de Miljevic permitió el cabezazo de Nazareno Colombo que estableció el 2 a 1 definitivo.

Buen debut para el equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda que el próximo martes 28 visitará a Rosario Central mientras que el Lobo platense será local el miércoles frente a River.

Vélez, con un gol sobre la hora

En Liniers, Vélez se quedó con el triunfo frente a Instituto de Córdoba de manera agónica gracias al gol que marcó Manuel Lanzini a los 91'.

Tal como lo indica el resultado el encuentro fue parejo y el local, con Tomás Marchiori en el arco, sumó 3 puntos antes de visitar el miércoles a Talleres. Por su parte, La Gloria será local frente a Platense.