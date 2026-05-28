La espera terminó. Durante la jornada de este jueves Lionel Scaloni confirmó la lista definitiva de los 26 futbolistas que defenderán la camiseta de la Selección argentina durante el Mundial 2026, el cual se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.
Selección argentina: los 17 campeones en Qatar 2022 que estarán en el Mundial 2026
Lionel Scaloni confirmó la lista de 26 futbolistas para el Mundial 2026. La Selección argentina contará con 17 de los campeones en Qatar 2022
De la totalidad de la nómina, son 17 los nombres que se repiten con respecto a la convocatoria correspondiente a la Copa del Mundo de Qatar 2022.
Lionel Scaloni confirmó a los 26 convocados de la Selección argentina
La Selección argentina presentó su lista para el Mundial 2026 y Lionel Scaloni definió a los 26 jugadores que defenderán el título en las tierras de Estados Unidos, México y Canadá.
Con respecto a la de Qatar 2022, donde la Albiceleste alcanzó su tercera estrella, son 17 los nombres que se repiten:
Arqueros
- Emiliano Martínez
- Gerónimo Rulli
Defensores
- Gonzalo Montiel
- Nahuel Molina
- Lisandro Martínez
- Nicolás Otamendi
- Cristian Romero
- Nicolás Tagliafico
Mediocampistas
- Leandro Paredes
- Rodrigo De Paul
- Exequiel Palacios
- Enzo Fernández
- Alexis Mac Allister
Delanteros
- Lionel Messi
- Lautaro Martínez
- Julián Álvarez
- Thiago Almada
Los 9 que jugarán su primer Mundial
La nómina de Lionel Scaloni incluye a 17 de los campeones del mundo de Qatar 2022 y a nueve que tendrán su primera experiencia en la máxima cita mundialista. Estos son:
- Giovanni Lo Celso
- Nicolás González
- Juan Musso
- Leonardo Balerdi
- Facundo Medina
- Valentín Barco
- Juan Manuel López
- Giuliano Simeone
- Nico Paz
Los mencionados anteriormente ocupan los lugares que quedaron vacantes tras las bajas de: Franco Armani, Juan Foyth, Marcos Acuña, Germán Pezzella, Papu Gómez, Paulo Dybala, Ángel Correa, Ángel Di María y Guido Rodríguez.