Inicio Fútbol Selección argentina
Copa del Mundo

Selección argentina: los 17 campeones en Qatar 2022 que estarán en el Mundial 2026

Lionel Scaloni confirmó la lista de 26 futbolistas para el Mundial 2026. La Selección argentina contará con 17 de los campeones en Qatar 2022

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
17 de los campeones en Qatar 2022 volverán a jugar un Mundial con la Selección argentina.

17 de los campeones en Qatar 2022 volverán a jugar un Mundial con la Selección argentina.

La espera terminó. Durante la jornada de este jueves Lionel Scaloni confirmó la lista definitiva de los 26 futbolistas que defenderán la camiseta de la Selección argentina durante el Mundial 2026, el cual se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

De la totalidad de la nómina, son 17 los nombres que se repiten con respecto a la convocatoria correspondiente a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Lionel Scaloni
Lionel Scaloni confirm&oacute; la lista de 26 futbolistas para el Mundial 2026.

Lionel Scaloni confirmó la lista de 26 futbolistas para el Mundial 2026.

Lionel Scaloni confirmó a los 26 convocados de la Selección argentina

La Selección argentina presentó su lista para el Mundial 2026 y Lionel Scaloni definió a los 26 jugadores que defenderán el título en las tierras de Estados Unidos, México y Canadá.

Con respecto a la de Qatar 2022, donde la Albiceleste alcanzó su tercera estrella, son 17 los nombres que se repiten:

Arqueros

  • Emiliano Martínez
  • Gerónimo Rulli

Defensores

  • Gonzalo Montiel
  • Nahuel Molina
  • Lisandro Martínez
  • Nicolás Otamendi
  • Cristian Romero
  • Nicolás Tagliafico

Mediocampistas

  • Leandro Paredes
  • Rodrigo De Paul
  • Exequiel Palacios
  • Enzo Fernández
  • Alexis Mac Allister

Delanteros

  • Lionel Messi
  • Lautaro Martínez
  • Julián Álvarez
  • Thiago Almada
Aniversario Mundial Qatar 2022 (16)
La Selecci&oacute;n argentina defender&aacute; la corona con 17 de los campeones en Qatar 2022.

La Selección argentina defenderá la corona con 17 de los campeones en Qatar 2022.

Los 9 que jugarán su primer Mundial

La nómina de Lionel Scaloni incluye a 17 de los campeones del mundo de Qatar 2022 y a nueve que tendrán su primera experiencia en la máxima cita mundialista. Estos son:

  1. Giovanni Lo Celso
  2. Nicolás González
  3. Juan Musso
  4. Leonardo Balerdi
  5. Facundo Medina
  6. Valentín Barco
  7. Juan Manuel López
  8. Giuliano Simeone
  9. Nico Paz

Los mencionados anteriormente ocupan los lugares que quedaron vacantes tras las bajas de: Franco Armani, Juan Foyth, Marcos Acuña, Germán Pezzella, Papu Gómez, Paulo Dybala, Ángel Correa, Ángel Di María y Guido Rodríguez.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar