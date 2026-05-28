Selección argentina: los 17 campeones en Qatar 2022 que estarán en el Mundial 2026

Lionel Scaloni confirmó a los 26 convocados de la Selección argentina

La Selección argentina presentó su lista para el Mundial 2026 y Lionel Scaloni definió a los 26 jugadores que defenderán el título en las tierras de Estados Unidos, México y Canadá.

Con respecto a la de Qatar 2022, donde la Albiceleste alcanzó su tercera estrella, son 17 los nombres que se repiten:

Arqueros

Emiliano Martínez

Gerónimo Rulli

Defensores

Gonzalo Montiel

Nahuel Molina

Lisandro Martínez

Nicolás Otamendi

Cristian Romero

Nicolás Tagliafico

Mediocampistas

Leandro Paredes

Rodrigo De Paul

Exequiel Palacios

Enzo Fernández

Alexis Mac Allister

Delanteros

Lionel Messi

Lautaro Martínez

Julián Álvarez

Thiago Almada

Aniversario Mundial Qatar 2022 (16) La Selección argentina defenderá la corona con 17 de los campeones en Qatar 2022.

Los 9 que jugarán su primer Mundial

La nómina de Lionel Scaloni incluye a 17 de los campeones del mundo de Qatar 2022 y a nueve que tendrán su primera experiencia en la máxima cita mundialista. Estos son:

Giovanni Lo Celso Nicolás González Juan Musso Leonardo Balerdi Facundo Medina Valentín Barco Juan Manuel López Giuliano Simeone Nico Paz

Los mencionados anteriormente ocupan los lugares que quedaron vacantes tras las bajas de: Franco Armani, Juan Foyth, Marcos Acuña, Germán Pezzella, Papu Gómez, Paulo Dybala, Ángel Correa, Ángel Di María y Guido Rodríguez.