Jorge Sampaoli rompió el silencio y habló sobre las controversias de la Selección argentina en Rusia 2018

“No, no, en realidad no”, aseguró el ex entrenador de Atlético Mineiro, aunque no ocultó el clima de extrema tensión interna que se experimentaba en la intimidad de la delegación en la concentración de Bronnitsy.

Embed - JORGE SAMPAOLI pasó por los estudios de RADIO LA RED | Un Buen Momento

“Lo que pasó ahí fue que después del partido de Islandia pasaron un montón de cosas. De desencuentros, en realidad. Había mucho nerviosismo, descreimiento desde la proyección que era el entrenador al jugador y desde los jugadores al entrenador, porque no encontrábamos la razón del porqué había acontecido que no le ganáramos a Islandia”, sostuvo Sampaoli sobre el debut en la cita mundialista que finalizó 1 a 1.

El "penoso" partido con Croacia

Posteriormente, la Selección argentina sufrió una dura caída por 3 a 0 ante el equipo croata, un compromiso que el técnico definió como “penoso desde la construcción de la estrategia y penoso en el desarrollo”.

messi 2018 Messi y la Selección argentina se fueron cabizbajos de Rusia 2018.

Al respecto, analizó que hasta el primer tanto rival se trataba de un partido chato y sin situaciones, pero admitió sus fallas en la conducción: “Después ellos encontraron el gol y nosotros sí nos desparramamos en la cancha, lo que generó una responsabilidad de mi parte de que el equipo no se mantuviera estable en el partido, aun perdiendo”.

La foto con Mascherano y el partido con Francia

En cuanto a las imágenes que circularon durante la transmisión del partido ante Nigeria, donde se lo observaba dialogando intensamente con Javier Mascherano a un costado del campo de juego, el campeón de Copa América con Chile en 2015 ratificó que las decisiones durante el certamen internacional continuaron bajo su órbita.

Sampaoli Mascherano (2).jpg La foto polémica con Mascherano.

“Esa foto con Mascherano en la cancha… estaba yo hablando con él, como con todos los jugadores. Pero no, sinceramente no me armaron el equipo”, enfatizó.

Para respaldar su postura respecto a la vigencia de su autoridad táctica hasta el último partido de la Copa del Mundo, el entrenador ejemplificó con el esquema implementado en los octavos de final ante Francia, encuentro que terminó con derrota argentina por 4 a 3.

“Inclusive el partido con Francia, el plan era diferente a lo que esperaban todos. Era un plan diagramado por mí, de jugar con Lionel Messi de 9 retrasado, para ganar un jugador más en la mitad de la cancha, con dos volantes abiertos para separar a Paul Pogba y N’Golo Kanté, que viajaban juntos. Era un plan de partido extremadamente de entrenador”, argumentó.