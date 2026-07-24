Si pusiste un sahumerio en casa, nunca lo soples: te contamos el motivo

El humo del sahumerio es una herramienta de comunicación que permite saber e interpretar a quienes lo usan, la calidad de las energías de su espacio personal. En este sentido, la forma en que lo enciendes dice más de lo que imaginas.

El humo del sahumerio adopta su forma de acuerdo al ambiente.

Por qué no se puede soplar un sahumerio: el motivo espiritual

Usar sahumerios en casa para perfumar y revitalizar las energías es una práctica muy antigua y significativa. Esto se debe a que en diversas disciplinas, como por ejemplo, el feng shui, el humo del sahumerio se considera un medio para liberar y transformar la energía del entorno, y lo que haces con él puede tener diferentes consecuencias, buenas o malas. Por eso, nunca debes soplarlo.