Si pusiste un sahumerio en casa, nunca lo soples: te contamos el motivo

Hay quienes odian los sahumerios y quienes tienen miles para usar día a día. Para quienes los aman, de seguro les ha pasado de encender uno e inconscientemente soplar la llama que lo enciende. Aunque puede parecer insignificante, para el feng shui esconde un gran significado la razón para no hacerlo y te revelamos la razón.
El humo del sahumerio es una herramienta de comunicación que permite saber e interpretar a quienes lo usan, la calidad de las energías de su espacio personal. En este sentido, la forma en que lo enciendes dice más de lo que imaginas.
Por qué no se puede soplar un sahumerio: el motivo espiritual
Usar sahumerios en casa para perfumar y revitalizar las energías es una práctica muy antigua y significativa. Esto se debe a que en diversas disciplinas, como por ejemplo, el feng shui, el humo del sahumerio se considera un medio para liberar y transformar la energía del entorno, y lo que haces con él puede tener diferentes consecuencias, buenas o malas. Por eso, nunca debes soplarlo.
Soplar el sahumerio para apagarlo es la forma menos adecuada de hacerlo. Aunque parece inofensivo, hacerlo podría interferir con el propósito energético que le hayas asignado y eso afectaría el entorno que deseas armonizar.
El feng shui explica este acto desde una perspectiva espiritual y energética, ofreciendo razones en que el aliento humano transporta energía personal. Es decir, si se sopla un sahumerio encendido, esa energía corporal puede “contaminar” o dispersar la intención con la que se encendió.
Cómo se apaga correctamente un sahumerio
En caso de que alguna vez lo hayas hecho, no hay de qué preocuparse: podrías recargar tu intención nuevamente o volver a encender uno nuevo para apagarlo de forma consciente. Para ello deberás hacer lo siguiente:
- Utiliza un recipiente de cerámica o metal para apagar la "brasa" del sahumerio suavemente.
- Podés enterrarlo en arena o sal para cortar su combustión.
- Si es un sahumerio en varilla, simplemente déjalo que se consuma por completo en un porta sahumerios.
- También podés abanicarlo suavemente para disminuir la brasa sin usar el aliento.
En pocas palabras
- Sahumerios y Feng Shui: Soplar la llama de un sahumerio al apagarlo interfiere con su propósito energético.
- Significado Espiritual: El aliento humano puede contaminar o dispersar la intención con la que se encendió el sahumerio.
- Formas correctas: Apágalo en un recipiente, entiérralo en arena/sal, déjalo consumir o abanícalo suavemente.