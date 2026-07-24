El árbol de jade, además de ser una planta muy llamativa y de fácil cuidado, también posee otras características muy especiales según las creencias del Feng Shui, como es la atracción de energías positivas.
Cómo activar los poderes del árbol de jade para cambiar las energías
Según la creencia del Feng Shui, el árbol de jade es una planta que atrae la energía positiva. Cuando esto no ocurre es porque hay que intervenir sobre la planta
Esta planta se caracteriza por su capacidad de crecer sin necesidad de muchos cuidados. De hecho, requiere que se la riegue cada ciertos lapsos de días y se la puede tener tanto dentro como fuera de la casa, aunque siempre lejos de recibir luz solar directa.
Pero, para muchas personas, además de la cualidad estética que tiene el árbol de jade, lo que importa es lo que atrae según el Feng Shui. Se cree que esta planta atrae el dinero y la abundancia, así como también la suerte. Pero, si la planta está mal cuidado, pierde sus poderes de atracción. Si eso ha ocurrido con tu árbol de jade, hay un truco casero muy fácil de cumplir para que recupere su vitalidad y sus poderes.
El truco casero para que el árbol de jade cambie las energías y atraiga la abundancia
Un elemento que existe en todas las casas es el café. Además de usarlo como infusión, es muy importante a la hora de recuperar un árbol de jade. Si tienes una de estas plantas en mal estado, lo único que debes hacer es regar con un chorrito de café por las noches para que esta crezca sana y salva. También ayuda el lanzar los restos de granos de café que se hayan usado y ponerlos en la tierra en donde esté la planta.
No solo los jardineros aconsejan este truco casero, sino los expertos en Feng Shui, ya que un árbol de jade sano atrae abundancia y buenas energías, por lo que si estás pasando un mal momento y crees en esta filosofía milenaria, tal vez sea hora de que te consigas un árbol de jade o de que revivas el que tienes en tu casa.
En pocas palabras
- Árbol de jade: Según el Feng Shui, atrae energías positivas y abundancia.
- Activación de poderes: Un chorrito de café por la noche o granos usados en la tierra revitalizan la planta.
- Beneficios del Feng Shui: Una planta sana atrae la buena fortuna y el dinero, según la filosofía milenaria.