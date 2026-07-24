Cómo activar los poderes del árbol de jade para cambiar las energías

Esta planta se caracteriza por su capacidad de crecer sin necesidad de muchos cuidados. De hecho, requiere que se la riegue cada ciertos lapsos de días y se la puede tener tanto dentro como fuera de la casa, aunque siempre lejos de recibir luz solar directa.

Pero, para muchas personas, además de la cualidad estética que tiene el árbol de jade, lo que importa es lo que atrae según el Feng Shui. Se cree que esta planta atrae el dinero y la abundancia, así como también la suerte. Pero, si la planta está mal cuidado, pierde sus poderes de atracción. Si eso ha ocurrido con tu árbol de jade, hay un truco casero muy fácil de cumplir para que recupere su vitalidad y sus poderes.