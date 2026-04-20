Duelo empresario por El Manzano, un área petrolera histórica del Sur de Mendoza

areas petroleras mendoza Se conocieron las ofertas económicas por áreas petroleras maduras en Mendoza.

En el camino quedó la oferta técnica de Ingeniería Multipiping S.A.S., que no cumplió con la totalidad de los requisitos establecidos en el pliego.

Competencia por áreas petroleras de Mendoza

Las áreas en disputa son de petróleo convencional (maduro), no como el que se desarrolla en Vaca Muerta. Se trata de campos que necesitan incentivos, tecnología, operadores enfocados y control estatal con estándares y seguimiento, explicó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

De las cuatro que recibieron ofertas, son dos exploratorias y actualmente no registran actividad, lo cual es resaltado como positivo por el Gobierno de Mendoza.

“Esto evidencia un interés concreto del sector privado por invertir en zonas con potencial geológico aún no desarrollado, impulsando nuevas etapas de exploración y generando movimiento en toda la cadena de valor: servicios, pymes, logística y empleo”, dijeron desde el Ministerio.

“Que hoy tengamos ofertas económicas concretas, incluso en áreas exploratorias sin actividad, es una señal muy positiva: confirma el potencial de nuestros recursos y la confianza en un marco de reglas claras y previsibilidad para invertir”, expresó la ministra.

El proceso también muestra un salto respecto de la participación que se dio en la última licitación antes del cambio al sistema de licitación continua–en 2019- cuando solo se presentó un oferente por un área.

“Este tipo de procesos, con licitación continua y procedimientos ágiles, permite generar oportunidades reales para poner equipos en el campo, reactivar áreas y sostener actividad económica en Mendoza”, consideró el director de Hidrocarburos, Lucas Erio.

El Manzano, el área petrolera que se disputan dos empresas

Está ubicada al suroeste de Mendoza, dentro de la cuenca neuquina. En 2013, YPF anunció el descubrimiento de petróleo y estimó recursos por unos 15 millones de barriles.

Ese hallazgo fue considerado un “hito” dentro de su plan exploratorio en la provincia y, por su potencial remanente, el área se mantiene como un bloque atractivo en la cuenca neuquina mendocina.

venoil areas petroleras el manzano Venoil ya opera El Manzano Este y El Manzano Oeste.

Cómo sigue el proceso de licitación de áreas petroleras

A medida que avance la evaluación de las propuestas económicas, el proceso continuará con la elaboración del decreto de adjudicación, que otorgará los permisos de exploración o concesiones de explotación correspondientes.

Una vez publicado en el Boletín Oficial, este instrumento constituirá el título definitivo que habilitará a las empresas a iniciar sus operaciones en las áreas petroleras adjudicadas.