Vaca Muerta en Mendoza: la petrolera pisa el acelerador y avanza más rápido de lo previsto

petroleo vaca muerta malargue quintana energy Alfredo Cornejo recorrió la Vaca Muerta mendocina a mediados de febrero, en pleno trabajo de adquisición sísmica 3D.

Quintana Energy- TBS se quedó formalmente con el clúster en julio del 2025, cuando se oficializó el traspaso de la misma de parte de YPF. Tras ello comprometió particularmente una inversión de 44 millones de dólares en los 3 primeros años de contrato en Cañadón Amarillo, destinado al plan piloto exploratorio sobre Vaca Muerta Mendoza.

Posible acuerdo con YPF en Vaca Muerta

Cerrada la etapa de sísmica en Cañadón Amarillo, Quintana Energy negocia con YPF para para compartir un rig –torre de perforación- y un set de exploración en el Sur de Mendoza. Esto, porque la petrolera estatal ya perforó dos pozos en la lengua mendocina de Vaca Muerta y cuenta con los equipos.

Fue esa perforación de YPF la que ilusionó a la UTE y, a su vez, cambió el panorama de la industria: “Sabemos Vaca Muerta existe, YPF ya perforó dos pozos, Paso Bardas Norte y CN VII, con muy buenos resultados, y están al lado de Cañadón Amarillo, que tiene más de 100.000 acres en Vaca Muerta”, señaló Gilardone.

La petrolera avanzó entonces, con ayuda de un equipo de arqueólogos y antropólogos del Estado de Mendoza, con estudios sísmicos en tiempo récord: “Contratamos al mismo equipo que hizo las trasectas en la zona neuquina, para que hagan las transectas en la zona de Mendoza. Estamos relevando los afloramientos en Sierra de Reyes, que terminan ahora fin de marzo”, detalló.

Con estos datos en manos, se pudo acelerar la negociación con YPF y es posible que el plan de perforación comience antes de fin de año: “Teníamos, para el 2027, como compromiso con la provincia perforar 2 pozos de 1.500 metros, y estamos viendo si podemos adelantar ese compromiso, si el financiamiento también nos acompaña, y nos ponemos de acuerdo con la gente de YPF para compartir el equipo, compartir los gastos de movilización, tanto del equipo de perforación como el set de fractura”, afirmó el CEO en el evento petrolero.

carlos gilardone quintana energy vaca muerta petroleo Gilardone, CEO de Quintana Energy, en el Vaca Muerta Insights.

En paralelo al desarrollo no convencional, el operador mantiene la continuidad de la producción convencional en el área y ejecuta mejoras operativas. El año pasado, por ejemplo, comenzó el proyecto de inyección de gas en 4 pozos en el área Chihuido de la Salina Sur.

Vaca Muerta “es pasar a jugar la Champions”

“Para nosotros es pasar a jugar la Champions”, expresó Gilardone sobre la posibilidad de explotar la lengua mendocina de Vaca Muerta. Y confió: “La fortaleza que nosotros tenemos en nuestro proyecto de Vaca Muerta es que toda esa zona fue una zona muy productiva, por lo tanto, tenemos todas las instalaciones y podemos hacer lo que sería un drill to feel. Es decir, tenemos instalaciones para más de 600 mil barriles día”.