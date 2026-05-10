Con más de 800 marcas, megaofertas y hasta la vuelta del plan canje, arranca el Hot Sale 2026

A priori, más allá de descuentos variables y "ofertas bomba" (entre el lunes 11 y miércoles 13, de 11 a 13 y de 20 a 22) hay una apuesta a compras en cuotas. El foco está en 18 pagos sin interés en productos seleccionados y tarjetas de crédito puntuales.

Hoy Sale 2022 telefonos.jpg Algunos rubros participantes del Hot Sale, como los de telefonía, se preparan para motivar las compras con la vuelta del plan canje

Condiciones comerciales: más descuentos en un pago

Para participar de este Hot Sale las marcas deben garantizar condiciones comerciales mínimas y diferentes a las habituales. La CACE exige que se comprometan, como mínimo, a ofrecer 5% de descuento y 3 cuotas adicionales a las que ofrecen en el día a día, o hasta 10% en un pago.

Según Biondolillo "eso es el mínimo. Cada marca tiene su estrategia a la hora de captar la atención: algunas optan por más cuotas, y otras ofrecen mayor descuento con menos pagos, por lo que esperamos que hayan muy buenas propuestas".

Pero la desconfianza de los compradores respecto a que los descuentos u ofertas del Hot Sale sean reales está. Por eso CACE asegura que hará una auditoría conjunta con la Facultad de Sociología de la UBA (Universidad de Buenos Aires).

"Si hay subas de precio previas al Hot Sale o publicidades engañosas, se despublica el producto. El principal auditor es el consumidor haciendo print de pantalla, pero con el escrache en redes el costo para la reputación es alto", aseguró.

Plan canje, el recurso de algunas marcas para generar ventas

Por lo pronto, basta ingresar al sitio oficial del Hot Sale 2026 que ya tiene cargadas más de 15.000 ofertas. Haciendo doble click en un producto, remite directamente a la tienda online de la marca donde se puede completar la compra.

Y mientras algunos bancos ya se anticiparon con ventajas como poder pagar con hasta 2 tarjetas si el límite no alcanza, la duda de siempre: ¿cuotas fijas, o cuotas sin interés?.

Para el directivo de la Cámara de Comercio Electrónico "los que ofrecen cuotas fijas son los que ajustan más los precios, pero en este Hot Sale vamos a ver mucho más énfasis en cuotas sin interés, y planes largos que hace mucho no se veían".

Más allá de requisitos exigibles para estar en el Hot Sale, a propósito de estrategias hay particularidades. Como la vuelta del siempre redituable "plan canje" lanzado por algunas marcas de telefonía celular como Samsung.

Biondolillo la deja picando y admite que el evento puede extenderse toda la semana. "No va a ser la única compañía que va a estar con ese tipo de beneficios. La recomendación es que, si estás buscando algo puntual, no dejes pasar tiempo".