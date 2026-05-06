Hot Sale 2026: se vienen tres días de muchísimas ofertas con foco en viajes y cuotas

El Hot Sale 2026 se realizará del 11 al 13 de mayo y reunirá a más de 800 marcas con más de 15.000 ofertas en distintos rubros, consolidándose como uno de los principales eventos de comercio electrónico del país.
En este contexto, el segmento de viajes vuelve a posicionarse entre los más demandados, impulsado por descuentos, opciones de financiación en cuotas y la posibilidad de planificar escapadas o vacaciones con anticipación.
Si bien el evento no está exclusivamente orientado al turismo, la búsqueda de pasajes aéreos, hoteles y paquetes suele concentrar gran parte del interés. Según datos del sector, algunas promociones alcanzan hasta el 50% de descuento, con rebajas de hasta el 70% en hoteles internacionales. Además, la compra combinada de vuelo y alojamiento puede reducir hasta un 30% el costo total del viaje.
Cuotas, descuentos y planificación: claves para aprovechar el Hot Sale 2026
Más allá de los precios, la financiación aparece como un factor determinante. De acuerdo con relevamientos del sector, 8 de cada 10 consumidores consideran clave la posibilidad de pagar en cuotas. En destinos internacionales predominan los descuentos directos, mientras que en el mercado local suelen destacarse las opciones de cuotas sin interés.
Algunas plataformas ya anticipan beneficios: una de ellas ofrece una preventa con hasta $300.000 de descuento en viajes internacionales y 12 cuotas sin interés en destinos nacionales. Además, especialistas señalan que la flexibilidad en fechas puede ser determinante para acceder a mejores tarifas, y remarcaron que viajar entre semana suele resultar más económico.
Muchas agencias también presentarán tarifas preferenciales, códigos de descuento y beneficios en paquetes, circuitos y estadías, tanto dentro del país como en el exterior. En un escenario donde el viajero planifica con mayor anticipación, la combinación de rebajas y financiación se presenta como la estrategia más efectiva.
El crecimiento de las ventas online en Argentina explica parte de este fenómeno: en 2025, la facturación del sector aumentó un 55% y alcanzó los 34 billones de pesos. “El Hot Sale se consolida como la oportunidad clave para acceder a descuentos reales y, fundamentalmente, a opciones de financiación que no se encuentran en otros canales”, sostuvo Andrés Zaied, presidente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).
El sitio oficial centralizará las ofertas, incluida8 la categoría “Viajes”, donde se podrán comparar opciones. Entre las dinámicas destacadas figuran las MegaOfertas Bomba (por tiempo limitado), el Top estrella con productos destacados, el Mega BOOM del último día con descuentos de al menos 50% y la sección Descolocados, con promociones fuera de temporada.