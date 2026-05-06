Hot Sale 2026: se vienen tres días de muchísimas ofertas con foco en viajes y cuotas

Hot-Sale-2022-evitar-estafas.jpg Viajar y pagar en cuotas, una de las opciones que la gente aprovecha en el Hot Sale. Imagen ilustrativa.

Cuotas, descuentos y planificación: claves para aprovechar el Hot Sale 2026

Más allá de los precios, la financiación aparece como un factor determinante. De acuerdo con relevamientos del sector, 8 de cada 10 consumidores consideran clave la posibilidad de pagar en cuotas. En destinos internacionales predominan los descuentos directos, mientras que en el mercado local suelen destacarse las opciones de cuotas sin interés.

Algunas plataformas ya anticipan beneficios: una de ellas ofrece una preventa con hasta $300.000 de descuento en viajes internacionales y 12 cuotas sin interés en destinos nacionales. Además, especialistas señalan que la flexibilidad en fechas puede ser determinante para acceder a mejores tarifas, y remarcaron que viajar entre semana suele resultar más económico.

Muchas agencias también presentarán tarifas preferenciales, códigos de descuento y beneficios en paquetes, circuitos y estadías, tanto dentro del país como en el exterior. En un escenario donde el viajero planifica con mayor anticipación, la combinación de rebajas y financiación se presenta como la estrategia más efectiva.

hotsale.jpg El Hot Sale 2026 será del 11 al 13 de mayo.

El crecimiento de las ventas online en Argentina explica parte de este fenómeno: en 2025, la facturación del sector aumentó un 55% y alcanzó los 34 billones de pesos. “El Hot Sale se consolida como la oportunidad clave para acceder a descuentos reales y, fundamentalmente, a opciones de financiación que no se encuentran en otros canales”, sostuvo Andrés Zaied, presidente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

El sitio oficial centralizará las ofertas, incluida8 la categoría “Viajes”, donde se podrán comparar opciones. Entre las dinámicas destacadas figuran las MegaOfertas Bomba (por tiempo limitado), el Top estrella con productos destacados, el Mega BOOM del último día con descuentos de al menos 50% y la sección Descolocados, con promociones fuera de temporada.