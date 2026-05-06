Fitch mejoró la calificación de la deuda argentina y los bonos suben hasta 2% con el riesgo país en 526 puntos

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La agencia también destacó que el gobierno logró avanzar en su agenda legislativa tras las elecciones de medio término de octubre de 2025, con apoyo para la reforma laboral y un presupuesto 2026 centrado en el equilibrio fiscal.

Dos puntos que el oficialismo exhibe como evidencia de que el programa económico tiene sustento político.

Sin embargo, Fitch señaló que la posición de liquidez internacional sigue siendo baja, que la inflación continúa alta y que el historial de inestabilidad del país pesa a la hora de evaluar el riesgo. La calificación mejoró, pero el camino sigue siendo estrecho, de acuerdo a la agencia.

En el resto de los mercados, las acciones del MERVAL registran una suba moderada del 0,2%, mientras que los ADRs muestran un comportamiento mixto en las primeras operaciones del día.

El petroleo se derrumbó hasta un 12%

Los precios internacionales del petróleo se desplomaron hasta casi un 12% este miércoles y los mercados se recuperan, ante un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán en la guerra de Medio Oriente, que incluye la reapertura del estrecho de Ormuz.

El Brent, referencia para Europa, cayó durante esta jornada un 10,23%, cotizando en torno a U$S98 por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de referencia en Estados Unidos cede un 11,93% y ronda los U$S90 por barril.

Ambos índices de referencia vienen registrando jornadas en alza, con las cotizaciones en la zona de los U$S110, frente a la persistencia de los desacuerdos diplomáticos y el temor a un quiebre del alto al fuego vigente pero con la expectativa por el fin de la guerra se revirtió la tendencia.

petroleo El precio del petroleo cae.

La corrección en el valor del crudo está vinculada a las crecientes posibilidades de la firma de un memorando que selle la paz duradera entre las autoridades estadounidenses e iraníes, que ponga fin al conflicto armado y garantice la libre circulación por el estrecho de Ormuz.

En este contexto, los principales mercados se recuperan. El índice Euro Stoxx 50 trepa un 2,5% y en España el Ibex 35 sube un 2,4% superando los 18.100 puntos. De igual manera sucede con las bolsas de París escalando 2,7%, Fráncfort 2,16%, Milán 1,9%, y Londres 2,18%.

En el continente asiático, también se registraron alzas en los principales mercados. Tokio terminó la sesión con un avance de 0,38% y Hong Kong, de 1,2%. En Seúl la suba alcanzó el 6,45% y en Shanghái el ascenso llegó al 1,17%.

Asimismo, el precio del gas europeo también se desacelera, al bajar un 8%. De esta manera, el contrato de futuros TTF holandés, considerado la referencia europea, cae hasta los 43 euros por megavatio hora.