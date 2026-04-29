Oficial: El Gobierno confirmó un nuevo bono para jubilados en mayo 2026

Los montos finales para mayo:

Jubilación Mínima: $393.174,10.

Bono Extraordinario: $70.000.

Total a cobrar: $463.174,10.

¿Quiénes cobran el bono de $70.000?

El Decreto 292/2026 detalla que el beneficio alcanza a los siguientes grupos:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que cobren la mínima.

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) .

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez, Vejez y Madres de 7 hijos o más.

Aquellos jubilados que perciban un haber superior a la mínima ($393.174,10) pero inferior al techo de $463.174,10, recibirán un bono proporcional. Por ejemplo, si un jubilado tiene un haber de $420.000, el bono será de aproximadamente $43.174 para alcanzar el tope establecido por el Gobierno.

anses jubilados

Contexto económico y movilidad

La oficialización de este bono llega tras conocerse el dato de inflación y la aplicación de la nueva fórmula de movilidad, que determinó un aumento del 3,4% para los haberes de mayo. Si bien los haberes se actualizan mensualmente por IPC, el bono sigue siendo una pieza clave para sostener el poder adquisitivo de la base de la pirámide previsional.

Calendario de pagos ANSES mayo 2026

El pago del bono se acreditará de manera conjunta con el haber mensual, según el cronograma habitual de la ANSES basado en la terminación del DNI: