El Gobierno Nacional oficializó este miércoles, mediante la publicación del Decreto 292/2026 en el Boletín Oficial, la entrega de un bono extraordinario para jubilados y pensionados de ANSES que perciben el haber mínimo. La medida busca paliar los efectos de la inflación en los sectores de menores ingresos y establece los nuevos topes salariales para el mes de mayo.
Oficial: El Gobierno confirmó un nuevo bono para jubilados en mayo 2026
A través del Decreto 292/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial, se formalizó el pago del refuerzo de ingresos para los beneficiarios de ANSES. ¿Quiénes lo cobran y de cuánto es la jubilación mínima?
¿De cuánto es el bono de ANSES en mayo 2026?
Según el texto oficial, el monto del refuerzo será de $70.000. Este valor se mantiene en línea con los meses anteriores, funcionando como un "piso" garantizado para que ningún jubilado quede por debajo de una cifra determinada frente al avance de los precios (IPC).
Los montos finales para mayo:
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Jubilación Mínima: $393.174,10.
Bono Extraordinario: $70.000.
Total a cobrar: $463.174,10.
¿Quiénes cobran el bono de $70.000?
El Decreto 292/2026 detalla que el beneficio alcanza a los siguientes grupos:
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Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que cobren la mínima.
Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez, Vejez y Madres de 7 hijos o más.
Aquellos jubilados que perciban un haber superior a la mínima ($393.174,10) pero inferior al techo de $463.174,10, recibirán un bono proporcional. Por ejemplo, si un jubilado tiene un haber de $420.000, el bono será de aproximadamente $43.174 para alcanzar el tope establecido por el Gobierno.
Contexto económico y movilidad
La oficialización de este bono llega tras conocerse el dato de inflación y la aplicación de la nueva fórmula de movilidad, que determinó un aumento del 3,4% para los haberes de mayo. Si bien los haberes se actualizan mensualmente por IPC, el bono sigue siendo una pieza clave para sostener el poder adquisitivo de la base de la pirámide previsional.
Calendario de pagos ANSES mayo 2026
El pago del bono se acreditará de manera conjunta con el haber mensual, según el cronograma habitual de la ANSES basado en la terminación del DNI:
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Pensiones No Contributivas (PNC): A partir de la segunda semana de mayo
Jubilados que no superen la mínima: A partir de la segunda semana de mayo.
Jubilados con haberes superiores: Última semana del mes.