ANSES: esta es la jubilación mínima en mayo con aumento y nuevo bono confirmado

anses jubilados (2)

Montos confirmados: ¿Cuánto cobro en total?

Para quienes perciben la jubilación mínima, el esquema de pagos se compone de la siguiente manera:

Haber mínimo con aumento: $393.174,10

$393.174,10 Bono extraordinario: $70.000

$70.000 Total a cobrar: $463.174,10

Es importante destacar que el bono de $70.000 se mantiene sin cambios y está destinado específicamente a quienes cobran la mínima y a aquellos que, por la suma de sus beneficios, no superen el tope establecido.

El incremento de ANSES del 3,38% también impacta en otras asignaciones y pensiones:

Jubilación máxima: $2.645.689,40

$2.645.689,40 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $314.539,27 + bono = $384.539,27

$314.539,27 + bono = Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez/Vejez: $275.221,87 + bono = $345.221,87

ANSES, JUBILADOS (2)

¿Cómo consultar mi fecha de cobro?

Como es habitual, el calendario de pagos de la ANSES se desplegará a lo largo del mes según la terminación del DNI. Los beneficiarios pueden consultar su fecha exacta de cobro a través de:

Mi ANSES: Ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Web oficial: En la sección "Calendario de pagos".

En la sección "Calendario de pagos". App Mi ANSES: Disponible para dispositivos móviles.