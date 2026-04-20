ANSES: esta es la jubilación mínima en mayo con aumento y nuevo bono confirmado

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tienen certezas sobre sus ingresos para el próximo mes. En mayo de 2026, los haberes recibirán un nuevo ajuste basado en la inflación, sumado a la continuidad de los refuerzos económicos para los sectores de menores ingresos.
¿De cuánto es el aumento en mayo?
De acuerdo a la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás, el aumento para mayo será del 3,38%. Este porcentaje corresponde a la inflación registrada por el INDEC durante el mes de marzo.
Con esta actualización, el haber mínimo jubilatorio experimenta una subida, permitiendo que los beneficiarios mantengan el poder adquisitivo frente al avance de los precios.
Montos confirmados: ¿Cuánto cobro en total?
Para quienes perciben la jubilación mínima, el esquema de pagos se compone de la siguiente manera:
- Haber mínimo con aumento: $393.174,10
- Bono extraordinario: $70.000
- Total a cobrar: $463.174,10
Es importante destacar que el bono de $70.000 se mantiene sin cambios y está destinado específicamente a quienes cobran la mínima y a aquellos que, por la suma de sus beneficios, no superen el tope establecido.
El incremento de ANSES del 3,38% también impacta en otras asignaciones y pensiones:
- Jubilación máxima: $2.645.689,40
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $314.539,27 + bono = $384.539,27
- Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez/Vejez: $275.221,87 + bono = $345.221,87
¿Cómo consultar mi fecha de cobro?
Como es habitual, el calendario de pagos de la ANSES se desplegará a lo largo del mes según la terminación del DNI. Los beneficiarios pueden consultar su fecha exacta de cobro a través de:
- Mi ANSES: Ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Web oficial: En la sección "Calendario de pagos".
- App Mi ANSES: Disponible para dispositivos móviles.