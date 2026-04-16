Jubilados ANSES: ¿Cuánto cobro en mayo de 2026 con aumento y bono confirmado?

Haber mínimo (sin bono): $393.174,10

$393.174,10 Bono de refuerzo: $70.000

$70.000 Total a cobrar: $463.174,10

Es importante recordar que aquellos jubilados que cobran un monto superior a la mínima, pero no alcanzan el tope del haber mínimo más el bono, recibirán un proporcional del refuerzo hasta completar los $463.174,10.

anses jubilados

Montos para otras prestaciones de ANSES

El incremento del 3,38% que dará ANSES también impacta en el resto de las asignaciones y pensiones del sistema:

Jubilación máxima: $2.645.689,40.

$2.645.689,40. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $314.539,27 (alcanza los $384.539,27 con el bono).

$314.539,27 (alcanza los con el bono). Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $275.221,87 (alcanza los $345.221,87 con el bono).

$275.221,87 (alcanza los con el bono). Pensión Madre de 7 hijos: $393.174,10 (alcanza los $463.174,10 con el bono).

¿Cómo consultar mi fecha de cobro?

Los beneficiarios pueden verificar su calendario de pagos y el detalle de su liquidación ingresando a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la sección "Hijas e hijos > Mis Asignaciones" o "Jubilados y Pensionados > Consulta de recibos".