Jubilados ANSES: ¿Cuánto cobro en mayo de 2026 con aumento y bono confirmado?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió los nuevos montos que percibirán los jubilados y pensionados en mayo de 2026. Siguiendo la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los ingresos según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás, el incremento para el próximo mes será del 3,38%.
Este porcentaje de aumento surge del dato de inflación de marzo, que el INDEC informó recientemente en 3,4% (utilizando los decimales correspondientes para el cálculo previsional). Con este ajuste, sumado a la continuidad del bono de refuerzo, el haber mínimo tendrá un nuevo piso.
¿Cuánto cobra un jubilado de la mínima en mayo?
Para quienes perciben el haber básico, el monto se compone del haber con aumento más el bono extraordinario (que se mantiene en $70.000):
- Haber mínimo (sin bono): $393.174,10
- Bono de refuerzo: $70.000
- Total a cobrar: $463.174,10
Es importante recordar que aquellos jubilados que cobran un monto superior a la mínima, pero no alcanzan el tope del haber mínimo más el bono, recibirán un proporcional del refuerzo hasta completar los $463.174,10.
Montos para otras prestaciones de ANSES
El incremento del 3,38% que dará ANSES también impacta en el resto de las asignaciones y pensiones del sistema:
- Jubilación máxima: $2.645.689,40.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $314.539,27 (alcanza los $384.539,27 con el bono).
- Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $275.221,87 (alcanza los $345.221,87 con el bono).
- Pensión Madre de 7 hijos: $393.174,10 (alcanza los $463.174,10 con el bono).
¿Cómo consultar mi fecha de cobro?
Los beneficiarios pueden verificar su calendario de pagos y el detalle de su liquidación ingresando a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la sección "Hijas e hijos > Mis Asignaciones" o "Jubilados y Pensionados > Consulta de recibos".