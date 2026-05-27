Fechas de cobro de ANSES a jubilados en junio 2026: haberes, bono extra y aguinaldo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió de manera oficial el esquema de pagos para el próximo mes de junio de 2026. El cronograma general quedó formalizado mediante la Resolución 349/2025 publicada en el Boletín Oficial, contemplando con anticipación los días feriados y fines de semana del sexto mes del año.
Junio representa uno de los hitos financieros más esperados por los beneficiarios de la clase pasiva. Esto se debe a que, además de los haberes mensuales actualizados, coincide con la acreditación de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), popularmente conocido como el medio aguinaldo, y la continuidad del esquema de refuerzos previsionales.
¿Cuánto cobran los jubilados en junio de 2026? Montos confirmados
Para este período, el bolsillo de los jubilados y pensionados estará integrado por tres componentes clave: el haber base con aumento, el bono extraordinario de $70.000 (dirigido a las escalas más bajas de la pirámide) y el medio aguinaldo, equivalente al 50% de la mayor remuneración mensual percibida en el semestre.
Calendario completo de pagos de ANSES: Fechas por DNI
El pago de haberes se realizará según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular. La ANSES dividió el universo de beneficiarios en tres grandes grupos para optimizar la atención en las entidades bancarias:
1. Jubilaciones y pensiones que NO superen los haberes mínimos
Este grupo prioritario iniciará sus cobros a partir de la segunda semana del mes:
- DNI terminados en 0: Lunes 8 de junio
- DNI terminados en 1: Martes 9 de junio
- DNI terminados en 2: Miércoles 10 de junio
- DNI terminados en 3: Jueves 11 de junio
- DNI terminados en 4: Viernes 12 de junio
- DNI terminados en 5: Martes 16 de junio (luego del fin de semana largo)
- DNI terminados en 6: Miércoles 17 de junio
- DNI terminados en 7: Jueves 18 de junio
- DNI terminados en 8: Viernes 19 de junio
- DNI terminados en 9: Lunes 22 de junio
2. Jubilaciones y pensiones que SUPEREN el haber mínimo
Los haberes más altos percibirán la totalidad de sus fondos (remuneración base combinada con su aguinaldo elevado) hacia finales del mes de junio:
- DNI terminados en 0 y 1: Martes 23 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: Miércoles 24 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: Jueves 25 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: Viernes 26 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: Lunes 29 de junio
3. Pensiones No Contributivas (PNC)
Las Pensiones No Contributivas mantendrán una acreditación unificada y compacta en los primeros días hábiles bancarios del mes:
- DNI terminados en 0 y 1: Lunes 8 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: Martes 9 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: Miércoles 10 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: Jueves 11 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: Viernes 12 de junio
¿Cómo consultar de forma personalizada la fecha y el lugar de cobro?
Para realizar esta consulta digital personalizada, se deben seguir estos pasos:
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Ingresar al portal oficial de Mi ANSES o descargarse la aplicación móvil oficial.
Completar las casillas del formulario introduciendo el número de CUIL o el número de beneficio asignado.
Hacer clic en el botón de “Consulta”.