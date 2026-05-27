Fechas de cobro de ANSES a jubilados en junio 2026: haberes, bono extra y aguinaldo

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Calendario completo de pagos de ANSES: Fechas por DNI

El pago de haberes se realizará según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular. La ANSES dividió el universo de beneficiarios en tres grandes grupos para optimizar la atención en las entidades bancarias:

1. Jubilaciones y pensiones que NO superen los haberes mínimos

Este grupo prioritario iniciará sus cobros a partir de la segunda semana del mes:

DNI terminados en 0: Lunes 8 de junio

Lunes 8 de junio DNI terminados en 1: Martes 9 de junio

Martes 9 de junio DNI terminados en 2: Miércoles 10 de junio

Miércoles 10 de junio DNI terminados en 3: Jueves 11 de junio

Jueves 11 de junio DNI terminados en 4: Viernes 12 de junio

Viernes 12 de junio DNI terminados en 5: Martes 16 de junio (luego del fin de semana largo)

Martes 16 de junio (luego del fin de semana largo) DNI terminados en 6: Miércoles 17 de junio

Miércoles 17 de junio DNI terminados en 7: Jueves 18 de junio

Jueves 18 de junio DNI terminados en 8: Viernes 19 de junio

Viernes 19 de junio DNI terminados en 9: Lunes 22 de junio

2. Jubilaciones y pensiones que SUPEREN el haber mínimo

Los haberes más altos percibirán la totalidad de sus fondos (remuneración base combinada con su aguinaldo elevado) hacia finales del mes de junio:

DNI terminados en 0 y 1: Martes 23 de junio

Martes 23 de junio DNI terminados en 2 y 3: Miércoles 24 de junio

Miércoles 24 de junio DNI terminados en 4 y 5: Jueves 25 de junio

Jueves 25 de junio DNI terminados en 6 y 7: Viernes 26 de junio

Viernes 26 de junio DNI terminados en 8 y 9: Lunes 29 de junio

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3. Pensiones No Contributivas (PNC)

Las Pensiones No Contributivas mantendrán una acreditación unificada y compacta en los primeros días hábiles bancarios del mes:

DNI terminados en 0 y 1: Lunes 8 de junio

Lunes 8 de junio DNI terminados en 2 y 3: Martes 9 de junio

Martes 9 de junio DNI terminados en 4 y 5: Miércoles 10 de junio

Miércoles 10 de junio DNI terminados en 6 y 7: Jueves 11 de junio

Jueves 11 de junio DNI terminados en 8 y 9: Viernes 12 de junio

¿Cómo consultar de forma personalizada la fecha y el lugar de cobro?

Para realizar esta consulta digital personalizada, se deben seguir estos pasos: