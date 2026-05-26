Aumento confirmado para la AUH en junio de 2026: el monto definitivo que definió ANSES por hijo

Este ajuste responde directamente a la fórmula de movilidad vigente (Decreto 274/2024), que ata los aumentos a la inflación con dos meses de rezago. Dado que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril se ubicó en el 2,6%, el organismo previsional aplicó el porcentaje exacto tomando los dos decimales correspondientes para calcular los nuevos pisos de asistencia.
Cuánto se cobra por AUH en junio de 2026: la escala completa
Con la suba ya confirmada, los montos en mano establecidos por el organismo para las asignaciones universales quedaron definidos de la siguiente manera:
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $115.944,04
- Asignación por Embarazo (AUE): $115.944,04
- Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $377.530,06
Hay que tener en cuenta que el Estado no deposita el 100% de este importe de forma directa cada mes. ANSES retiene preventivamente el 20% del total de la prestación.
¿A quiénes les corresponde el cobro de la asignación?
La AUH funciona como una red de contención social clave para garantizar la salud y educación de los menores de 18 años. Actualmente, el beneficio llega a cerca de 2,5 millones de familias y protege a aproximadamente 4,3 millones de niños y adolescentes en todo el país.
El universo de beneficiarios que percibirán el aumento de junio está compuesto por:
- Personas desocupadas.
- Trabajadores no registrados (informales o sin aportes).
- Personal de casas particulares (servicio doméstico).
- Monotributistas sociales.
El trámite digital obligatorio para cobrar el dinero retenido
Para poder liberar el 20% acumulado mes a mes, los titulares de la asignación tienen la obligación de presentar la Libreta AUH. Este documento es el único comprobante válido para acreditar que los chicos asistieron regularmente a la escuela, cumplieron con los controles médicos y tienen el calendario oficial de vacunación al día.
El proceso para cargar el formulario se realiza de manera 100% virtual a través de la plataforma del organismo:
- Ingresar a Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Dirigirse al menú de la izquierda, seleccionar la opción “Hijos” y luego hacer clic en “Libreta AUH”.
- Tomar una fotografía nítida del formulario físico previamente completado y firmado por la escuela y el centro de salud. El archivo debe estar en formato JPG y pesar menos de 3 MB.
- Un detalle fundamental: al capturar la imagen, asegúrate de que las cuatro esquinas negras del documento se vean perfectamente dentro del encuadre para evitar que el sistema rebote el trámite.
- Presionar el botón “Subir Libreta AUH” y seguir las instrucciones en pantalla para confirmar el envío.