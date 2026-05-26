Aumento confirmado para la AUH en junio de 2026: el monto definitivo que definió ANSES por hijo

Cuánto se cobra por AUH en junio de 2026: la escala completa

Con la suba ya confirmada, los montos en mano establecidos por el organismo para las asignaciones universales quedaron definidos de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $115.944,04

$115.944,04 Asignación por Embarazo (AUE): $115.944,04

$115.944,04 Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $377.530,06

Hay que tener en cuenta que el Estado no deposita el 100% de este importe de forma directa cada mes. ANSES retiene preventivamente el 20% del total de la prestación.

¿A quiénes les corresponde el cobro de la asignación?

La AUH funciona como una red de contención social clave para garantizar la salud y educación de los menores de 18 años. Actualmente, el beneficio llega a cerca de 2,5 millones de familias y protege a aproximadamente 4,3 millones de niños y adolescentes en todo el país.

El universo de beneficiarios que percibirán el aumento de junio está compuesto por:

Personas desocupadas.

Trabajadores no registrados (informales o sin aportes).

Personal de casas particulares (servicio doméstico).

Monotributistas sociales.

anses, auh, aue.webp

El trámite digital obligatorio para cobrar el dinero retenido

Para poder liberar el 20% acumulado mes a mes, los titulares de la asignación tienen la obligación de presentar la Libreta AUH. Este documento es el único comprobante válido para acreditar que los chicos asistieron regularmente a la escuela, cumplieron con los controles médicos y tienen el calendario oficial de vacunación al día.

El proceso para cargar el formulario se realiza de manera 100% virtual a través de la plataforma del organismo: