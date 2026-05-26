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Aumento confirmado para la AUH en junio de 2026: el monto definitivo que definió ANSES por hijo

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el nuevo tope para las asignaciones tras el último dato de inflación. Los valores de cada uno

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
Aumento confirmado para la AUH en junio de 2026: el monto definitivo que definió ANSES por hijo

Aumento confirmado para la AUH en junio de 2026: el monto definitivo que definió ANSES por hijo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó la actualización de haberes para el sexto mes del año. En esta oportunidad, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones sociales percibirán un incremento del 2,58%.

Este ajuste responde directamente a la fórmula de movilidad vigente (Decreto 274/2024), que ata los aumentos a la inflación con dos meses de rezago. Dado que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril se ubicó en el 2,6%, el organismo previsional aplicó el porcentaje exacto tomando los dos decimales correspondientes para calcular los nuevos pisos de asistencia.

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Cuánto se cobra por AUH en junio de 2026: la escala completa

Con la suba ya confirmada, los montos en mano establecidos por el organismo para las asignaciones universales quedaron definidos de la siguiente manera:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $115.944,04
  • Asignación por Embarazo (AUE): $115.944,04
  • Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $377.530,06

Hay que tener en cuenta que el Estado no deposita el 100% de este importe de forma directa cada mes. ANSES retiene preventivamente el 20% del total de la prestación.

¿A quiénes les corresponde el cobro de la asignación?

La AUH funciona como una red de contención social clave para garantizar la salud y educación de los menores de 18 años. Actualmente, el beneficio llega a cerca de 2,5 millones de familias y protege a aproximadamente 4,3 millones de niños y adolescentes en todo el país.

El universo de beneficiarios que percibirán el aumento de junio está compuesto por:

  • Personas desocupadas.
  • Trabajadores no registrados (informales o sin aportes).
  • Personal de casas particulares (servicio doméstico).
  • Monotributistas sociales.
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El trámite digital obligatorio para cobrar el dinero retenido

Para poder liberar el 20% acumulado mes a mes, los titulares de la asignación tienen la obligación de presentar la Libreta AUH. Este documento es el único comprobante válido para acreditar que los chicos asistieron regularmente a la escuela, cumplieron con los controles médicos y tienen el calendario oficial de vacunación al día.

El proceso para cargar el formulario se realiza de manera 100% virtual a través de la plataforma del organismo:

  • Ingresar a Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
  • Dirigirse al menú de la izquierda, seleccionar la opción “Hijos” y luego hacer clic en “Libreta AUH”.
  • Tomar una fotografía nítida del formulario físico previamente completado y firmado por la escuela y el centro de salud. El archivo debe estar en formato JPG y pesar menos de 3 MB.
  • Un detalle fundamental: al capturar la imagen, asegúrate de que las cuatro esquinas negras del documento se vean perfectamente dentro del encuadre para evitar que el sistema rebote el trámite.
  • Presionar el botón “Subir Libreta AUH” y seguir las instrucciones en pantalla para confirmar el envío.

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