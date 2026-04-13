Montos mínimos y máximos: cuánto cobran los jubilados de ANSES en abril 2026

Con el inicio del calendario de pagos este lunes 13 de abril, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha confirmado los valores finales de los haberes tras aplicar el ajuste por movilidad del 2,9%. Este mes, los jubilados y pensionados no solo reciben el aumento, sino que se mantiene el refuerzo económico para los sectores de menores ingresos.
Si quieres saber cuánto vas a cobrar exactamente en abril de 2026, aquí te presentamos el desglose detallado de los montos mínimos, máximos y el impacto del bono extra.
¿De cuánto es la jubilación mínima con el bono?
Para el mes de abril, el Gobierno nacional oficializó el nuevo piso salarial para los adultos mayores. El haber mínimo garantizado ha subido, y al sumarse el refuerzo previsional, el monto de bolsillo queda de la siguiente manera:
- Haber jubilatorio mínimo (base): $380.319,31
- Bono de Refuerzo Previsional: $70.000,00
- Total a cobrar (Mínima + Bono): $450.319,31
Este bono de $70.000 se paga de forma completa a quienes perciben la mínima. Aquellos que cobran un poco más, recibirán un proporcional hasta alcanzar el tope de $450.319,31.
Jubilación máxima y otras prestaciones
Para quienes han realizado mayores aportes a lo largo de su vida laboral, el techo de los haberes también se ha desplazado hacia arriba:
- Haber jubilatorio máximo: $2.559.188,80
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $304.255,44 (Sin bono) / $374.255,44 (Con bono).
- Pensiones No Contributivas (PNC): $266.223,52 (Sin bono) / $336.223,52 (Con bono).
Asignaciones Familiares: ¿Cuánto suben en abril?
El incremento del 2,9% también impactó en las asignaciones que cobran los jubilados y los beneficiarios de planes sociales:
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $136.666 (El cobro neto tras la retención del 20% es de $109.332,80).
- AUH por Hijo con Discapacidad: $445.003.
- Ayuda Escolar Anual: Se mantiene el pago para quienes presentaron el certificado de escolaridad.
Calendario de pagos de ANSES: ¿Quiénes cobran esta semana?
Recuerda que esta semana (del 13 al 17 de abril) es el turno de los jubilados de la mínima y beneficiarios de AUH con los siguientes documentos:
- Lunes 13 de abril: DNI terminados en 1.
- Martes 14 de abril: DNI terminados en 2.
- Miércoles 15 de abril: DNI terminados en 3.
- Jueves 16 de abril: DNI terminados en 4.
- Viernes 17 de abril: DNI terminados en 5.
Los jubilados que superan la mínima deberán esperar hasta el viernes 24 de abril para comenzar a recibir sus haberes según el cronograma establecido por la ANSES.
Para ver el detalle de los descuentos, préstamos o el desglose exacto de tu haber de abril, puedes ingresar a la plataforma Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social, o descargar la aplicación oficial en tu celular.