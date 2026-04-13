Montos mínimos y máximos: cuánto cobran los jubilados de ANSES en abril 2026

Haber jubilatorio mínimo (base): $380.319,31

$380.319,31 Bono de Refuerzo Previsional: $70.000,00

$70.000,00 Total a cobrar (Mínima + Bono): $450.319,31

Este bono de $70.000 se paga de forma completa a quienes perciben la mínima. Aquellos que cobran un poco más, recibirán un proporcional hasta alcanzar el tope de $450.319,31.

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Jubilación máxima y otras prestaciones

Para quienes han realizado mayores aportes a lo largo de su vida laboral, el techo de los haberes también se ha desplazado hacia arriba:

Haber jubilatorio máximo: $2.559.188,80

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $304.255,44 (Sin bono) / $374.255,44 (Con bono).

$304.255,44 (Sin bono) / (Con bono). Pensiones No Contributivas (PNC): $266.223,52 (Sin bono) / $336.223,52 (Con bono).

Asignaciones Familiares: ¿Cuánto suben en abril?

El incremento del 2,9% también impactó en las asignaciones que cobran los jubilados y los beneficiarios de planes sociales:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $136.666 (El cobro neto tras la retención del 20% es de $109.332,80 ).

$136.666 (El cobro neto tras la retención del 20% es de ). AUH por Hijo con Discapacidad: $445.003 .

. Ayuda Escolar Anual: Se mantiene el pago para quienes presentaron el certificado de escolaridad.

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Calendario de pagos de ANSES: ¿Quiénes cobran esta semana?

Recuerda que esta semana (del 13 al 17 de abril) es el turno de los jubilados de la mínima y beneficiarios de AUH con los siguientes documentos:

Lunes 13 de abril: DNI terminados en 1 .

DNI terminados en . Martes 14 de abril: DNI terminados en 2 .

DNI terminados en . Miércoles 15 de abril: DNI terminados en 3 .

DNI terminados en . Jueves 16 de abril: DNI terminados en 4 .

DNI terminados en . Viernes 17 de abril: DNI terminados en 5.

Los jubilados que superan la mínima deberán esperar hasta el viernes 24 de abril para comenzar a recibir sus haberes según el cronograma establecido por la ANSES.

Para ver el detalle de los descuentos, préstamos o el desglose exacto de tu haber de abril, puedes ingresar a la plataforma Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social, o descargar la aplicación oficial en tu celular.