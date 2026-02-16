ANSES emitió un aviso urgente que tiene como destinatarios a todos sus beneficiarios, ya sean jubilados o titulares de planes sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y otro tipo de asignaciones.
Según explicaron desde ANSES, el hecho tiene que ver con los cobros de jubilaciones y asignaciones y un inconveniente que afecta los pagos.
El aviso urgente de ANSES que afecta a todos sus beneficiarios
Desde ANSES explicaron que la advertencia para todos sus beneficiarios tiene que ver con los pagos y es porque esta semana se verán interrumpidos a causa de los dos feriados de Carnaval.
Además, la atención al público de ANSES se verá restringida por la misma situación, por lo que cualquier información podrá ser consultada a través del bot de ANSES o se deberá aguardar hasta el miércoles 18 de febrero, cuando el organismo reabra sus puertas.
Justamente, ese día se volverán a realizar los pagos de haberes y asignaciones. En ese sentido, ANSES dio a conocer el cronograma completo de pagos.
Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones mínimas en febrero 2026
- DNI terminados en 0: 9 de febrero
- DNI terminados en 1: 10 de febrero
- DNI terminados en 2: 11 de febrero
- DNI terminados en 3: 12 de febrero
- DNI terminados en 4: 13 de febrero
- DNI terminados en 5: 18 de febrero
- DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero
- DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero
Cuándo cobro ANSES: Jubilaciones y pensiones que superan el mínimo en febrero 2026
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero
- DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero
- DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero
- DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero
Cuándo cobro ANSES: Asignación Universal por Hijo (AUH) y Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 9 de febrero
- DNI terminados en 1: 10 de febrero
- DNI terminados en 2: 11 de febrero
- DNI terminados en 3: 12 de febrero
- DNI terminados en 4: 13 de febrero
- DNI terminados en 5: 18 de febrero
- DNI terminados en 6: 19 de febrero
- DNI terminados en 7: 20 de febrero
- DNI terminados en 8: 23 de febrero
- DNI terminados en 9: 24 de febrero
Cuándo cobro ANSES: Asignación por Embarazo (AUE)
- DNI terminados en 0: 10 de febrero
- DNI terminados en 1: 11 de febrero
- DNI terminados en 2: 12 de febrero
- DNI terminados en 3: 13 de febrero
- DNI terminados en 4: 18 de febrero
- DNI terminados en 5: 19 de febrero
- DNI terminados en 6: 20 de febrero
- DNI terminados en 7: 23 de febrero
- DNI terminados en 8: 24 de febrero
- DNI terminados en 9: 25 de febrero
Cuándo cobro ANSES: Asignación por Prenatal y Maternidad en febrero 2026
- DNI terminados en 0 y 1: 11 de febrero
- DNI terminados en 2 y 3: 12 de febrero
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de febrero
- DNI terminados en 6 y 7: 18 de febrero
- DNI terminados en 8 y 9: 19 de febrero
Cuándo cobro Pensiones No Contributivas (PNC) en febrero 2026
- DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero
- DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero
- DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero
- DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero
- DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero
Cuándo cobro ANSES para asignaciones únicas y desempleo
- Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción): Todas las terminaciones, del 10 de febrero al 12 de marzo.
- Prestación por Desempleo: Se abonará del 24 de febrero al 2 de marzo, según terminación de DNI