Las pensiones no contributivas pueden ser suspendidas o bajas por estas nuevas causas

ANSES Pensiones No Contributivas Las pensiones no contributivas del nuevo régimen son inembargables y personalísimas. No pueden ser cedidas ni afectadas a terceros y su vigencia se mantiene mientras subsistan las causas que les dieron origen.

Nuevas causa para que ANSES suspenda o baje las Pensiones No Contributivas (PNC)

Según la ley vigente, los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) pueden ser auditados cuando la Secretaría Nacional de Discapacidad así lo considere. Si bien no se aplicarán suspensiones como ocurrió anteriormente, habrá mayor control sobre las auditorías y se dará derecho a réplica antes de que se suspendan los pagos de ANSES.

Causas de Suspensión (medida temporal)

La suspensión interrumpe el pago, pero puede revertirse si se regulariza la situación en un plazo determinado (generalmente 60 días).

Incomparecencia a auditorías: no presentarse a las citaciones de la ANDIS ( Agencia Nacional de Discapacidad ) para las revisiones médicas o socioeconómicas obligatorias.

) para las revisiones médicas o socioeconómicas obligatorias. Inconsistencia de domicilio: si las notificaciones oficiales no pueden ser entregadas debido a errores o falta de actualización en los datos del domicilio declarado.

Falta de respuesta a requerimientos: no presentar declaraciones juradas o documentación médica actualizada (como el Certificado Médico Oficial - CMO) cuando el organismo lo solicite.

Dudas sobre la vulnerabilidad: si se detectan movimientos financieros significativos en tarjetas de crédito o billeteras virtuales que no coincidan con la situación de pobreza o necesidad.

pensiones no contributivas discapacidad andis La ex ANDIS fue rigurosa a la hora de marcar las causas por las que se puede dejar de percibir una pensión no contributiva (PNC), sea por suspensión o por caducidad.

Causas de Baja o Caducidad (Medida definitiva)

En estos casos, el beneficio se pierde y suele requerir iniciar un trámite nuevo desde cero si se desea recuperar.

Incompatibilidad con empleo formal: bajo la nueva norma, se ha vuelto más estricta la prohibición de trabajar en relación de dependencia o de forma autónoma (excepto el Monotributo Social en ciertos casos).

Mejora de la situación socioeconómica: si el beneficiario o su grupo familiar (cónyuge o padres en caso de menores) superan los topes de ingresos establecidos. Actualmente, se evalúa que el ingreso familiar no supere el equivalente a 4 jubilaciones mínimas.

Ausencia prolongada del país: permanecer más de tres meses consecutivos fuera de Argentina sin justificación previa.

Falta de cobro: no retirar el haber de la cuenta bancaria durante tres meses consecutivos.

Obtención de otro beneficio: si se empieza a percibir otra jubilación, pensión o prestación (ya sea nacional, provincial o municipal), dado que son incompatibles.

Condena penal: ser condenado a prisión o reclusión por un tiempo superior a tres meses.

Fallecimiento o renuncia: causas naturales de cese del beneficio.

La reglamentación de febrero de 2026 ha puesto un foco especial en que la discapacidad debe limitar la capacidad laboral de forma "permanente", eliminando algunas flexibilidades que existían anteriormente.

Cuáles son las Pensiones No Contributivas (PNC) en Argentina

Las Pensiones No Contributivas (PNC) en Argentina son herramientas de apoyo destinadas a personas que no cuentan con aportes previsionales y se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez (Discapacidad)}

por Invalidez (Discapacidad)} Pensiones No Contributivas (PNC) para Madres de 7 hijos o más

para Madres de 7 hijos o más Pensiones No Contributivas (PNC) por Vejez (mayores de 70 años)

Además, existen otras Pensiones No Contributivas (PNC) menores para Ex-Presos Políticos, Veteranos de Guerra (Guerra de Malvinas) y personas con VIH o Hepatitis B/C, cuyos montos varían según la legislación específica.

Por otro lado, la Pensión Universal Adulto Mayor (PUAM) no es técnicamente una PNC, pero funciona bajo un esquema similar para mayores de 65 años sin aportes, cobrando el 80% de una jubilación mínima.