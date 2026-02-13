Inicio Política Acceso Este
Convocaron a audiencia pública para la tercera trocha y los nuevos cruces del Acceso Este

Este lunes comenzaron los cambios en las laterales del Acceso Este para preparar a los 120.000 conductores que transitan a diario

Redacción de UNO
Redacción de UNO
El Gobierno da un paso más a la mega obra del Acceso Este y convoca a audiencia pública.

El Gobierno de Mendoza convocó a una audiencia pública para analizar el impacto ambiental del proyecto vial que prevé la construcción de una tercera trocha y nuevos cruces en el Acceso Este(Ruta Nacional 7), en el departamento de Guaymallén. La instancia participativa se realizará el 18 de marzo, a las 10 y será de modalidad virtual a través de la plataforma Zoom.

La convocatoria surge en el marco del expediente administrativo que impulsa la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial y se encuadra en la normativa provincial de evaluación de impacto ambiental. El avance administrativo se conoció este viernes en el Boletín Oficial.

El proyecto en análisis

La iniciativa denominada “Proyecto Vial de Tercera Trocha y Cruces Acceso Este” se desarrollará sobre la traza actual de la Ruta Nacional 7, desde la intersección con la rama Este de la Costanera —ingreso a la Ciudad de Mendoza— hasta la calle Arturo González, atravesando el departamento de Guaymallén.

La obra busca mejorar la circulación en uno de los corredores más transitados del Gran Mendoza, clave para el acceso a la capital provincial y la conexión con el corredor bioceánico.

Según los datos estimados a diario transitan unos 120.000 autos por la ruta. El proyecto prevé el alteo del Acceso Este, lo que permitirá la construcción de cruces bajo nivel para unir importantes arterias perpendiculares como Urquiza, Avellaneda-Azcuénaga y Houssay-Rosario.

multas acceso este guaymallen lateral
Este lunes, preventores de Guaymallén controlaron que los conductores respeten los cambios en el Acceso Este, antes de la obra que se encarará este año con la tercera trocha.

Participación abierta a la comunidad

La audiencia pública está dirigida a toda persona humana o jurídica, pública o privada, que acredite un interés razonable vinculado al proyecto, ya sea individual o colectivo.

Quienes deseen intervenir oralmente deberán inscribirse a través del sitio oficial de la Subsecretaría de Ambiente hasta las 23:59 del día previo a la audiencia. Además, se podrán enviar opiniones y aportes por correo electrónico desde la primera publicación de la convocatoria y hasta cinco días hábiles posteriores a la finalización del encuentro.

Toda la documentación técnica, incluido el Estudio de Impacto Ambiental y los dictámenes sectoriales, estará disponible online para consulta pública previa.

Acceso Este lateral Guaymallén operativo 8
Se viene una transformación del Acceso Este para mejorar la seguridad de los 120.000 conductores que la transitan a diario.

Una obra clave bajo evaluación ambiental

La instancia de audiencia pública constituye un paso obligatorio antes de avanzar con la ejecución del proyecto. El proceso permitirá reunir opiniones técnicas y ciudadanas sobre una obra vial considerada estratégica para mejorar la conectividad y la seguridad en el Acceso Este del Gran Mendoza.

