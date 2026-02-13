El Gobierno de Mendoza convocó a una audiencia pública para analizar el impacto ambiental del proyecto vial que prevé la construcción de una tercera trocha y nuevos cruces en el Acceso Este(Ruta Nacional 7), en el departamento de Guaymallén. La instancia participativa se realizará el 18 de marzo, a las 10 y será de modalidad virtual a través de la plataforma Zoom.
Convocaron a audiencia pública para la tercera trocha y los nuevos cruces del Acceso Este
Este lunes comenzaron los cambios en las laterales del Acceso Este para preparar a los 120.000 conductores que transitan a diario
La convocatoria surge en el marco del expediente administrativo que impulsa la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial y se encuadra en la normativa provincial de evaluación de impacto ambiental. El avance administrativo se conoció este viernes en el Boletín Oficial.
El proyecto en análisis
La iniciativa denominada “Proyecto Vial de Tercera Trocha y Cruces Acceso Este” se desarrollará sobre la traza actual de la Ruta Nacional 7, desde la intersección con la rama Este de la Costanera —ingreso a la Ciudad de Mendoza— hasta la calle Arturo González, atravesando el departamento de Guaymallén.
La obra busca mejorar la circulación en uno de los corredores más transitados del Gran Mendoza, clave para el acceso a la capital provincial y la conexión con el corredor bioceánico.
Según los datos estimados a diario transitan unos 120.000 autos por la ruta. El proyecto prevé el alteo del Acceso Este, lo que permitirá la construcción de cruces bajo nivel para unir importantes arterias perpendiculares como Urquiza, Avellaneda-Azcuénaga y Houssay-Rosario.
Participación abierta a la comunidad
La audiencia pública está dirigida a toda persona humana o jurídica, pública o privada, que acredite un interés razonable vinculado al proyecto, ya sea individual o colectivo.
Quienes deseen intervenir oralmente deberán inscribirse a través del sitio oficial de la Subsecretaría de Ambiente hasta las 23:59 del día previo a la audiencia. Además, se podrán enviar opiniones y aportes por correo electrónico desde la primera publicación de la convocatoria y hasta cinco días hábiles posteriores a la finalización del encuentro.
Toda la documentación técnica, incluido el Estudio de Impacto Ambiental y los dictámenes sectoriales, estará disponible online para consulta pública previa.
Una obra clave bajo evaluación ambiental
La instancia de audiencia pública constituye un paso obligatorio antes de avanzar con la ejecución del proyecto. El proceso permitirá reunir opiniones técnicas y ciudadanas sobre una obra vial considerada estratégica para mejorar la conectividad y la seguridad en el Acceso Este del Gran Mendoza.