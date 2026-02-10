De cuánto es la multa por circular en contramano por las laterales del Acceso Este

Un policía de tránsito levanta la mano y hace señas para que el conductor se frene. El hombre lo hace, algo desconcertado. Un control vial común, piensa. Cuando baja su ventanilla, lo primero que escucha es "¿Sabe que viene en contramano? Le tendremos que hacer una multa". La escena se repite una y otra vez en las laterales del Acceso Este. Algunos conductores se resignan, otros se enojan. Todos van a tener que pagar.
La municipalidad de Guaymallén comenzó a multar a todos aquellos conductores de autos que circulen en contramano por las laterales del Acceso Este. Este martes 10 de febrero fue el segundo día del cambio de circulación. El primer día no hubo controles, hoy no faltaron y muchos se fueron con una multa.
"Dejaron pasar a todos y hay un montón de gente que han multado", explicó uno de los conductores que se encontraba estacionado a un costado de la lateral del Acceso Este, muy cerca de uno de los tantos carteles que indican contramano en los alrededores del Mercado Cooperativo del Este.
No era el único. De hecho, en la mañana de este martes se podía ver a varios autos estacionados y a sus conductores enojados por el hecho de tener que pagar una multa, que luego fue ratificada por la municipalidad de Guaymallén. De hecho, fueron más de 40 en las primeras horas del martes y ese número siguió subiendo con el paso del día
De cuánto es la multa por circular en contramano en los laterales del Acceso Este
El enojo de los conductores es evidente y tiene su justificación en el valor de las multas que recibieron. Personal de Tránsito de Guaymallén se encargó de aplicar multas de $361.920, a las que se le otorga un descuento de 40% por "pago voluntario" y, en ese caso, el total a pagar es de $217.152.
Aquellos que no quieran recibir una multa, deben tener en cuenta la circulación es así desde el 9 de febrero:
- La lateral sur acompaña el sentido del la mano del Acceso, hacia el oeste, es decir hacia el Nudo Vial,
- La lateral norte lo hace en el mismo sentido que la autopista hacia el este, hacia calle Arturo González, en el límite con Maipú