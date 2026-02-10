De cuánto es la multa por circular en contramano por las laterales del Acceso Este

No era el único. De hecho, en la mañana de este martes se podía ver a varios autos estacionados y a sus conductores enojados por el hecho de tener que pagar una multa, que luego fue ratificada por la municipalidad de Guaymallén. De hecho, fueron más de 40 en las primeras horas del martes y ese número siguió subiendo con el paso del día

multa guaymallen lateral acceso este contramano Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

De cuánto es la multa por circular en contramano en los laterales del Acceso Este

El enojo de los conductores es evidente y tiene su justificación en el valor de las multas que recibieron. Personal de Tránsito de Guaymallén se encargó de aplicar multas de $361.920, a las que se le otorga un descuento de 40% por "pago voluntario" y, en ese caso, el total a pagar es de $217.152.

Aquellos que no quieran recibir una multa, deben tener en cuenta la circulación es así desde el 9 de febrero: