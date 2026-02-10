Comenzaron las multas en laterales del Acceso Este para los conductores que circulen en contramano

Tal como publicó Diario UNO, el cambio de sentido en las laterales del Acceso Este se implementó el lunes, y ahora tienen un único sentido en toda su extensión en Guaymallén. La lateral sur acompaña el sentido del la mano del Acceso, hacia el oeste, es decir hacia el Nudo Vial, mientras que la lateral norte lo hace en el mismo sentido que la autopista hacia el este, hacia calle Arturo González, en el límite con Maipú.

cambios en el acceso este Los cambios de sentido en las laterales del Acceso Este fueron informadas por Guaymallén y desde hoy aplican multas a quienes vayan en contramano.

Enojo de los conductores tras las multas

Uno de los puntos donde más vehículos en contramano encontraron fue en el ingreso al Mercado de Cooperativo del Este. "Vengo desde San Martín, ¿qué voy a saber que cambió de sentido? Estamos acostumbrados a entrar siempre por esta vía y los carteles ni se ven cuando bajas del puente. Ahora están multando a todos", relató un hombre mientras esperaba que personal de Tránsito le hiciera diera el papel de la infracción.

multa guaymallen lateral acceso este contramano Este es el valor de las multas por circular en contramano por las laterales del Acceso Este, en Guaymallén. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Otro hombre expresó: "Vengo todos los días para la feria y hoy me dicen que me metí en contramano. Dicen que hace hace 2 días que cambió, pero yo ayer pasé por acá más temprano y no había nadie".

Podría haber más multas en los próximos días

Además del cambio en el sentido de circulación y unificación del mismo sobre las laterales del Acceso Este, de Guaymallén, otra modificación es la prohibición de estacionamiento sobre estas arterias.

A partir de ahora en la lateral norte no se puede estacionar entre calles Hilario Cuadros y La Purísima, mientras que en la lateral sur no se podrá entre calles Cañadita Alegre y Curupaití.

acceso este laterales estacionamiento guaymallén Estos son los lugares donde no ya no se puede estacionar. Aplicarán multas dentro de 10 días. Infografía: Guaymallén

Solo con esto Guaymallén tendrá un poco más de paciencia y le dará a los conductores 10 días para acostumbrarse a estas modificaciones, pero luego se aplicarán multas a quienes estacionen en esas zonas.

Señalaron que las multas serán por faltas leves y rondarán entre los $36.000 y $52.000 por estacionar en los lugares donde el cordón está pintado de amarillo.