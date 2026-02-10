Comenzaron las multas en laterales del Acceso Este para los conductores que circulen en contramano

Guaymallén comenzó a aplicar multas a los conductores que circulen en contramano por las laterales del Acceso Este, que desde el lunes 9 de febrero tienen sentido único y que el mismo acompaña a la vía principal de la autopista. Además, en 10 días comenzarán a sancionar a quienes estacionen en los lugares que no están permitidos.
Los conductores fueron sorprendidos en la mañana de este martes, especialmente en el cruce de la lateral sur del Acceso Este y calle Tirasso, a la altura del Mercado Cooperativo del Este, en Guaymallén donde muchos están acostumbrados a ir por esa vía hacia el este, pero que ahora es contramano.
Personal de Tránsito se encargó de detener la marcha de cada conductor que iba en sentido contrario para aplicar multas de $361.920, a las que se le otorga un descuento de 40% por "pago voluntario" y, en ese caso, el total a pagar es de $217.152.
Tal como publicó Diario UNO, el cambio de sentido en las laterales del Acceso Este se implementó el lunes, y ahora tienen un único sentido en toda su extensión en Guaymallén. La lateral sur acompaña el sentido del la mano del Acceso, hacia el oeste, es decir hacia el Nudo Vial, mientras que la lateral norte lo hace en el mismo sentido que la autopista hacia el este, hacia calle Arturo González, en el límite con Maipú.
Enojo de los conductores tras las multas
Uno de los puntos donde más vehículos en contramano encontraron fue en el ingreso al Mercado de Cooperativo del Este. "Vengo desde San Martín, ¿qué voy a saber que cambió de sentido? Estamos acostumbrados a entrar siempre por esta vía y los carteles ni se ven cuando bajas del puente. Ahora están multando a todos", relató un hombre mientras esperaba que personal de Tránsito le hiciera diera el papel de la infracción.
Otro hombre expresó: "Vengo todos los días para la feria y hoy me dicen que me metí en contramano. Dicen que hace hace 2 días que cambió, pero yo ayer pasé por acá más temprano y no había nadie".
Podría haber más multas en los próximos días
Además del cambio en el sentido de circulación y unificación del mismo sobre las laterales del Acceso Este, de Guaymallén, otra modificación es la prohibición de estacionamiento sobre estas arterias.
A partir de ahora en la lateral norte no se puede estacionar entre calles Hilario Cuadros y La Purísima, mientras que en la lateral sur no se podrá entre calles Cañadita Alegre y Curupaití.
Solo con esto Guaymallén tendrá un poco más de paciencia y le dará a los conductores 10 días para acostumbrarse a estas modificaciones, pero luego se aplicarán multas a quienes estacionen en esas zonas.
Señalaron que las multas serán por faltas leves y rondarán entre los $36.000 y $52.000 por estacionar en los lugares donde el cordón está pintado de amarillo.