Ni harina ni bicarbonato ni trucos raros: la receta de papas fritas crocantes y sabrosas en casa

Martina Baiardi
Martina Baiardi
Lograr papas fritas crocantes por fuera y suaves por dentro, al estilo McDonald’s, suele parecer un desafío imposible. Muchos caen en el truco de la harina, el bicarbonato o métodos poco confiables. Sin embargo, existe un truco simple y efectivo, sin ingredientes extraños, que permite obtener un resultado muy similar al de las cadenas de comida rápida.

El secreto está en algo inesperado dentro de la receta. Se trata de cambiar la forma de cocinarlas. No uses la forma convencional de cortar y freir: usa puré de papa y haz bastones fritos.

El truco casero que cambia todo: papas fritas suaves por dentro, crocantes por fuera

A diferencia de las papas fritas tradicionales, este método parte de una base distinta. En lugar de cortar la papa cruda, se la cocina primero y se transforma en puré. Luego, ese puré se moldea en forma de bastones y se fríe en aceite bien caliente. El resultado sorprende por su textura uniforme, crocante y dorada, muy parecida a la de las papas industriales.

Los ingredientes necesarios para dar vida a este truco serán: papas, agua y olla, sal a gusto, condimentos a gusto y aceite para freír. El paso a paso para hacer papas fritas tipo McDonald’s en este caso es un poco más largo que la forma tradicional pero te aseguro que no te vas a arrepentir.

  1. Primero pela y hervi las papas hasta que estén bien tiernas.
  2. Hace un puré liso, sin grumos, agregando sal y condimentos. Es importante no sumar manteca ni leche.
  3. Poné el puré en una manga, bolsa o molde rectangular.
  4. Dar forma de bastones, similares a las papas fritas clásicas.
  5. Lleva los bastones al freezer durante al menos 1 hora para que tomen consistencia.
  6. Ahora calenta abundante aceite a temperatura alta.
  7. Freí los bastones directamente congelados hasta que estén dorados y crocantes.
  8. Retirar, escurrir y servir de inmediato.
Embed - Papas crujientes una forma diferente de hacerlas #papasfritas #papascrujientes #ideasdecomida #dinnerideas #fecetasfaciles

¿Por qué este truco si funciona? Pues el puré permite una textura homogénea, sin imperfecciones. El frío previo ayuda a que los bastones no se desarmen y, al entrar en contacto con el aceite caliente, se forme rápidamente una corteza crujiente, muy similar a la de las papas fritas de fast food.

Sin ingredientes raros ni procesos complicados, permite disfrutar en casa de papas fritas doradas, parejas y súper crocantes, ideales para acompañar hamburguesas o comer solas. A veces, el mejor secreto de cocina es el más simple.

