Ni harina ni bicarbonato ni trucos raros: la receta de papas fritas crocantes y sabrosas en casa

papas fritas (3) Lograr las mejores papas fritas es posible con este truco.

Los ingredientes necesarios para dar vida a este truco serán: papas, agua y olla, sal a gusto, condimentos a gusto y aceite para freír. El paso a paso para hacer papas fritas tipo McDonald’s en este caso es un poco más largo que la forma tradicional pero te aseguro que no te vas a arrepentir.

Primero pela y hervi las papas hasta que estén bien tiernas. Hace un puré liso, sin grumos, agregando sal y condimentos. Es importante no sumar manteca ni leche. Poné el puré en una manga, bolsa o molde rectangular. Dar forma de bastones, similares a las papas fritas clásicas. Lleva los bastones al freezer durante al menos 1 hora para que tomen consistencia. Ahora calenta abundante aceite a temperatura alta. Freí los bastones directamente congelados hasta que estén dorados y crocantes. Retirar, escurrir y servir de inmediato.

¿Por qué este truco si funciona? Pues el puré permite una textura homogénea, sin imperfecciones. El frío previo ayuda a que los bastones no se desarmen y, al entrar en contacto con el aceite caliente, se forme rápidamente una corteza crujiente, muy similar a la de las papas fritas de fast food.

Sin ingredientes raros ni procesos complicados, permite disfrutar en casa de papas fritas doradas, parejas y súper crocantes, ideales para acompañar hamburguesas o comer solas. A veces, el mejor secreto de cocina es el más simple.