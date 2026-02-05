Si la papa que estás por comer tiene un brote, es mejor hacer esto para evitar una intoxicación

Encontrar una papa olvidada en el cajón de la verdura es una situación común en cualquier cocina. Si el vegetal ha estado demasiado tiempo en condiciones específicas, probablemente desarrolle un brote. Ante esto, generalmente las personas tienden a cortar el brote del tubérculo y comenzar a cocinar, desconociendo el riesgo al que se exponen los comensales, presentando posteriormente distintos problemas de salud.
¿Qué hacer con una papa que tiene un brote?
Según la explicación del especialista Álvaro Fernández, aunque visualmente puedan parecer inofensivos, estos brotes que emergen del tubérculo son una señal de alerta biológica: una vez iniciada la germinación, la papa deja de ser segura para el consumo humano.
Cuando la papa detecta condiciones favorables de luz, humedad y temperatura, activa sus mecanismos de defensa naturales para proteger el crecimiento de la nueva planta. Este proceso dispara la producción de solanina y chaconina, dos toxinas conocidas como glicoalcaloides.
De acuerdo a lo que cuenta el profesional en TikTok, el consumo de estos compuestos puede provocar cuadros de intoxicación que incluyen náuseas, vómitos, diarrea y malestar general.
Además, un factor crítico que suele desconocerse es que la solanina es termoestable. Esto significa que ni el hervido, ni el horneado ni la fritura eliminan el riesgo: el calor no destruye la toxicidad del alimento. Incluso, si la piel de la papa presenta zonas de color verde por la exposición a la luz o luce una apariencia arrugada, los niveles de toxinas son peligrosamente altos.
Ante estas señales, indeclinablemente tendremos que tirar la papa a la basura. El riesgo se mantendrá, incluso, si cortamos el brote y cocinamos el tubérculo, poniendo a nuestra salud en peligro.
¿Cómo guardar la papa para que no tenga brotes?
Para evitar el desperdicio, el almacenamiento es fundamental. Las papas deben conservarse en lugares oscuros, frescos y bien ventilados. Evitar la luz directa impide la fotosíntesis que genera el verdor tóxico y retrasa la aparición de brotes. Además, antes de cocinar, es vital realizar una inspección visual: si encontrás brotes visibles o partes verdes, lo más responsable es descartar el tubérculo.