Si la papa que estás por comer tiene un brote, es mejor hacer esto para evitar una intoxicación

De acuerdo a lo que cuenta el profesional en TikTok, el consumo de estos compuestos puede provocar cuadros de intoxicación que incluyen náuseas, vómitos, diarrea y malestar general.

Además, un factor crítico que suele desconocerse es que la solanina es termoestable. Esto significa que ni el hervido, ni el horneado ni la fritura eliminan el riesgo: el calor no destruye la toxicidad del alimento. Incluso, si la piel de la papa presenta zonas de color verde por la exposición a la luz o luce una apariencia arrugada, los niveles de toxinas son peligrosamente altos.

papa brote En estos casos, tendremos que tirar la papa.

Ante estas señales, indeclinablemente tendremos que tirar la papa a la basura. El riesgo se mantendrá, incluso, si cortamos el brote y cocinamos el tubérculo, poniendo a nuestra salud en peligro.

¿Cómo guardar la papa para que no tenga brotes?

Para evitar el desperdicio, el almacenamiento es fundamental. Las papas deben conservarse en lugares oscuros, frescos y bien ventilados. Evitar la luz directa impide la fotosíntesis que genera el verdor tóxico y retrasa la aparición de brotes. Además, antes de cocinar, es vital realizar una inspección visual: si encontrás brotes visibles o partes verdes, lo más responsable es descartar el tubérculo.