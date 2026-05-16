Cómo hacer revuelto Gramajo en 25 minutos: la receta con papas, huevo y jamón para chuparse los dedos

Aunque existen distintas versiones sobre la creación del revuelto Gramajo, todas coinciden en que su nombre proviene del apellido Gramajo. Es un plato pensado para resolverse rápido, con los ingredientes listos y una preparación simple al momento de servir.

Además de ser una de las recetas más económicas y rendidoras, resulta sabrosa y versátil. El revuelto Gramajo puede servirse solo o sobre pan tostado, con un toque de aceite de oliva, para convertirlo en una opción todavía más tentadora y práctica.