Hot cakes con masa de Waffles: la receta fácil en sartén, sin máquina y el secreto para una masa perfecta

Los waffles caseros son una de las recetas irresistibles que se pueden preparar de manera sencilla, incluso sin una máquina especial. Con ingredientes básicos como huevo, harina y leche, y utilizando una sartén, es posible conseguir una masa esponjosa por dentro y dorada por fuera, perfecta para acompañar con frutas, miel, dulce de leche o chocolate.