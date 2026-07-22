Cómo preparar Polenta tradicional: la receta de invierno con tuco, chorizo y 300 gramos de queso

La polenta es uno de los platos más tradicionales y rendidores de la cocina casera, ideal para disfrutar en los días fríos. Entre las recetas más elegidas se destaca la polenta con tuco y chorizo, una combinación clásica que conquista por su sabor, su textura cremosa y su fácil preparación.
Si buscás recetas económicas y abundantes, esta versión de polenta con salsa de tomate, queso y chorizo es una excelente alternativa. Con pocos ingredientes y un paso a paso sencillo, podrás preparar un plato reconfortante que nunca falla y que sigue siendo un clásico de las mesas argentinas.
Receta para hacer polenta con chorizo casera
- 1 taza de polenta instantánea
- 2 cdas. de queso rallado
- 1/2 cdta. de pimienta negra
- 300 g de queso cremoso
- 3 chorizos
- 1 caja de puré de tomates
- 1 cebolla (opcional)
Cómo hacer polenta con chorizo: la receta, paso a paso
- Primero, en una olla, agrega 3 tazas de agua y llevá a hervor. Puedes reemplazarla por leche, para darle más cremosidad.
- Una vez disuelto el caldo, agrega la polenta y revuelve constantemente mientras se cocina a fuego medio, durante 1 minuto aproximadamente. Suma el queso rallado y condimenta con pimienta negra molida.
- Por otro lado, en una olla, coloca la cebolla com un chorrito de aceite y cocina hasta aclarar. Suma los chorizos y cocina a fuego fuerte hasta que cambien de color y agrega el puré de tomates. Cocina por unos minutos y reserva.
- En una fuente para horno previamente enmantecada, coloca una parte de la polenta cocida, agrega la mitad de la salsa de chorizos, suma otra capa de polenta, más salsa y cubre con el queso cremoso.
- Para finalizar, cocina la Polenta con tuco, queso y chorizos en el horno a temperatura fuerte, por 10 minutos. Cuando el queso se derrita, retira y sirve con un poco más de queso rallado.
En pocas palabras
- Polenta: Plato tradicional y rendidor, ideal para días fríos, con recetas económicas como la de tuco y chorizo.
- Receta: Preparación sencilla con polenta instantánea, puré de tomates, chorizos y queso cremoso, horneada hasta derretir el queso.
- Variación: Se puede usar leche en lugar de agua para una polenta más cremosa y sabrosa.
Resumen generado por Thinkindot AI