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Waffles en sartén: la receta fácil para hacerlos en casa sin máquina y el secreto para una masa perfecta

Descubre cómo preparar waffles caseros en sartén con ingredientes básicos como huevo y harina, una receta fácil y deliciosa.

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Waffles en sartén.

Waffles en sartén.

Los waffles caseros son una de las recetas irresistibles que se pueden preparar de manera sencilla, incluso sin una máquina especial. Con ingredientes básicos como huevo, harina y leche, y utilizando una sartén, es posible conseguir una masa esponjosa por dentro y dorada por fuera, perfecta para acompañar con frutas, miel, dulce de leche o chocolate.

Si buscas un postre fácil y rápido, esta receta de waffles en sartén es una excelente opción. Gracias a la combinación de huevo y pocos ingredientes más, podrás disfrutar de un desayuno o merienda casera con un resultado delicioso, ideal para sorprender a toda la familia.

Receta para hacer waffles en sartén

  • 1/2 taza de harina leudante
  • 1/2 taza de harina integral
  • 1/4 taza de manteca derretida
  • 1 huevo
  • 1 cdta. de sal
  • 3/4 taza de leche
  • Endulzante, a gusto (o 1 cda de azúcar)
  • Esencia de vainilla (opcional)

Cómo preparar la receta waffles caseros, paso a paso

  1. Primero, prepara la masa de waffles. En un bol, coloca la harina integral junto con la harina leudante, agrega una cucharadita de sal y el endulzante que desees (puede ser stevia). Mezcla bien.
  2. A los ingredientes secos, agrega un huevo y la mitad de la cantidad total de la leche. Puedes agregar esencia de vainilla para darle un sabor especial. Mezcla bien.
  3. A continuación, incorpora la leche restante de a chorritos sin dejar de mezclar. Suma la manteca derretida y reserva la preparación en la heladera por media hora, para que se hidrate bien la harina.
  4. Pasado ese tiempo, prepara tu wafflera o una sartén a fuego medio, unta con rocío vegetal o manteca y vuelca la mezcla. Cierra la wafflera o tapa la sartén y espera unos segundos hasta que se cocinen. Si vas a cocinar en sartén, tienes que darlos vuelta.
  5. Por último, retira los waffles y unta con lo que más te guste: puede ser miel, mermelada, dulce de leche, pasta de maní, salsa de frutilla o de chocolate, chocolate derretido y frutos rojos o banana.

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