Cómo evitar tener nidos de chinches en la cama: el truco que debes hacer con el colchón y las almohadas

chinches Llegó el fin para las chinches de la cama gracias a este truco.

Las picaduras de las chinches, según cuenta el sitio especializado Mayo Clinic, producen reacciones alérgicas pero no transmiten enfermedades. Por lo tanto, no habrá de qué preocuparse, aunque sí será necesario implementar distintas técnicas para erradicar la plaga y evitar que vuelva a desarrollarse en la cama.

En este sentido, existe un truco infalible que consiste en usar un ingrediente que cualquiera de nosotros tiene en casa: el talco. Simplemente tendremos que espolvorear un poco de este polvo higiénico en el colchón y la almohada (sin sus respectivas fundas), dejar reposar unos minutos y posteriormente limpiar con un cepillo o aspiradora. Verter el desecho en una bolsa hermética y sacarla fuera de casa.

chinches.jpg Las chinches dejarán de ser un problema en las almohadas y el colchón.

Otros trucos para evitar la presencia de chinches en la cama

Además del truco del talco, existen otras medidas que nos ayudarán a evitar la presencia de chinches en la cama. Por ejemplo, una de las claves pasará por proteger colchones y almohadas colocándoles protectores y fundas impenetrables.

También se recomienda lavar la ropa de cama (sábanas, fundas, frazadas) frecuentemente, utilizando agua caliente y programando un secado caliente en el lavarropas o secarropas. En sintonía, es importante limpiar los canastos de la ropa sucia para eliminar cualquier huevo que pudiera haber quedado.