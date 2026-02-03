Cómo evitar tener nidos de chinches en la cama: el truco que debes hacer con el colchón y las almohadas

La cama es el lugar perfecto para que las chinches desarrollen sus nidos. Esto se debe a que tanto el colchón como las almohadas le propician las condiciones ideales para que los insectos se reproduzcan y sobrevivan. En este sentido, es menester conocer un truco infalible para evitar que la plaga se alimente de nuestra sangre al dormir.
Adiós chinches: cómo combatir la plaga con un sencillo truco casero
Las chinches son insectos que se alimentan tanto de la sangre como de los restos de piel muerta y pelos que quedan en el colchón y la almohada. Además, la oscuridad y la humedad hacen que la cama sea un espacio perfecto para que la plaga crezca cada vez más.
Estos insectos se ocultan en las estructuras de la cama, debajo de colchones y dentro de las almohadas. Al ser casi diminutos, es difícil encontrarlos a simple vista, por lo que la primera señal de alarma será visualizar ronchas generadas por sus picaduras.
Las picaduras de las chinches, según cuenta el sitio especializado Mayo Clinic, producen reacciones alérgicas pero no transmiten enfermedades. Por lo tanto, no habrá de qué preocuparse, aunque sí será necesario implementar distintas técnicas para erradicar la plaga y evitar que vuelva a desarrollarse en la cama.
En este sentido, existe un truco infalible que consiste en usar un ingrediente que cualquiera de nosotros tiene en casa: el talco. Simplemente tendremos que espolvorear un poco de este polvo higiénico en el colchón y la almohada (sin sus respectivas fundas), dejar reposar unos minutos y posteriormente limpiar con un cepillo o aspiradora. Verter el desecho en una bolsa hermética y sacarla fuera de casa.
Otros trucos para evitar la presencia de chinches en la cama
Además del truco del talco, existen otras medidas que nos ayudarán a evitar la presencia de chinches en la cama. Por ejemplo, una de las claves pasará por proteger colchones y almohadas colocándoles protectores y fundas impenetrables.
También se recomienda lavar la ropa de cama (sábanas, fundas, frazadas) frecuentemente, utilizando agua caliente y programando un secado caliente en el lavarropas o secarropas. En sintonía, es importante limpiar los canastos de la ropa sucia para eliminar cualquier huevo que pudiera haber quedado.