Ayuno que cambia la microbiota y podría mejorar la cognición: qué dice la ciencia hoy

ayuno-intermitente-microbiota-freepik-(3) Más allá de la evidencia científica, siempre es necesario consultar a un profesional de salud antes de iniciar protocolos de ayuno. Crédito: Freepik.

Evidencia clínica y límites actuales

Un estudio reciente sugiere que en modelos de obesidad la modificación de la microbiota por ayuno mejoró la función microglial y la memoria; sin embargo, los autores advierten que los resultados no son aún generalizables y que la seguridad en adultos mayores o con comorbilidades requiere supervisión médica. Gut MDPI

Recomendaciones prácticas:

Consultar a un profesional de salud antes de iniciar protocolos de ayuno.

antes de iniciar protocolos de ayuno. Empezar con ventanas moderadas (por ejemplo 12:12) y priorizar hidratación y calidad nutricional.

(por ejemplo 12:12) y priorizar hidratación y calidad nutricional. Considerar estudios locales y adaptar según clima, trabajo y acceso a alimentos.

El vínculo entre ayuno, microbiota y cognición promete estrategias preventivas contra el deterioro cognitivo, pero su implementación exige equidad en acceso a atención y estudios en poblaciones latinoamericanas para evitar soluciones importadas que no encajen con realidades locales.

