Intestino y mente

Ayuno que cambia la microbiota y podría mejorar la cognición: qué dice la ciencia hoy

Estudios recientes vinculan el ayuno con cambios en la microbiota que influyen en la cognición. Autores advierten que los resultados no son aún generalizables

Jimena Díaz
 Investigaciones recientes vinculan el ayuno con cambios en la microbiota que pueden influir en la memoria. Crédito: Freepik.

Un conjunto de revisiones y estudios experimentales publicados recientemente muestra que el ayuno intermitente puede reconfigurar la microbiota, modular la respuesta microglial y activar rutas metabólicas neuroprotectoras, con señales de mejora en la cognición en modelos animales y en ensayos humanos preliminares.

Estas evidencias abren la puerta a intervenciones nutricionales para el envejecimiento cerebral, pero aún faltan ensayos largos y controlados en poblaciones latinoamericanas.

Cómo el ayuno impacta la microbiota

Las revisiones indican que periodos de restricción calórica o ventanas de alimentación alteran la composición bacteriana, aumentan metabolitos beneficiosos (como ácidos grasos de cadena corta) y reducen marcadores inflamatorios que afectan la microglía cerebral; estos cambios están asociados a mejoras en memoria y funciones ejecutivas en estudios controlados.

ayuno-intermitente-microbiota-freepik-(3)
Más allá de la evidencia científica, siempre es necesario consultar a un profesional de salud antes de iniciar protocolos de ayuno. Crédito: Freepik.

Evidencia clínica y límites actuales

Un estudio reciente sugiere que en modelos de obesidad la modificación de la microbiota por ayuno mejoró la función microglial y la memoria; sin embargo, los autores advierten que los resultados no son aún generalizables y que la seguridad en adultos mayores o con comorbilidades requiere supervisión médica. Gut MDPI

Recomendaciones prácticas:

  • Consultar a un profesional de salud antes de iniciar protocolos de ayuno.
  • Empezar con ventanas moderadas (por ejemplo 12:12) y priorizar hidratación y calidad nutricional.
  • Considerar estudios locales y adaptar según clima, trabajo y acceso a alimentos.
ayuno-intermitente-microbiota-freepik-(2)
Una de las recomendaciones es empezar con ventanas moderadas (por ejemplo 12:12) y priorizar hidratación y calidad nutricional. Siempre consultar con un nutricionista. Crédito: Freepik.

El vínculo entre ayuno, microbiota y cognición promete estrategias preventivas contra el deterioro cognitivo, pero su implementación exige equidad en acceso a atención y estudios en poblaciones latinoamericanas para evitar soluciones importadas que no encajen con realidades locales.

Fuentes: Frontiers, Gut y MDPI.

Fuentes: Frontiers, Gut y MDPI.

