Arquitectura y diseño: vive en una casa de 9m2 y desafía a todo tipo de viviendas

El profesional declaró que "no tenía claro dónde vivir" y optó por el minimalismo para sus días en el particular hogar. Di Chiara apuesta por la sostenibilidad, por eso se propuso la construcción de un nuevo hogar que rompiera con lo establecido. La casa está inspirada en el modelo tiny house, cuya superficie suele oscilar entre los 10 y 40 m2

Leonardo Di Chiara on Instagram: "My workplace. . . This is the place of my creativity. . #tinyhouse #homeworking #workplace #workstation #sun #nature #tinyliving #tinylife #testliving #smallspaces #living #vanlife #cabinlife #urbannomad #digitalnomad #nomad #nomadism #minimalism #livesimple #lessismore #architecture #design #mobilehome #minicasa #tinyhouseitalia #casa"

La casa que diseñó tiene un espacio que alberga en su interior “varias habitaciones dentro de una sola”. En su cuenta de Instagram, el arquitecto (también es ingeniero) muestra imágenes de su nueva vivienda, que funciona de manera off-grid, dado que cuenta con un sistema de placas fotovoltaicas.