El arquitecto italiano Leonardo di Chiara vive en una casa móvil autosuficiente cuya estructura es de madera natural. La vivienda tiene apenas 9 m2 y desafía las normas tanto de la construcción tradicional como las de construcción en seco. Arquitectura y diseño que sorprende.
Arquitectura y diseño: vive en una casa de 9m2 y desafía a todo tipo de viviendas
Un arquitecto que "no tenía claro dónde quería vivir" diseñó una vivienda más que particular en la que varias habitaciones están en un solo espacio
El profesional declaró que "no tenía claro dónde vivir" y optó por el minimalismo para sus días en el particular hogar. Di Chiara apuesta por la sostenibilidad, por eso se propuso la construcción de un nuevo hogar que rompiera con lo establecido. La casa está inspirada en el modelo tiny house, cuya superficie suele oscilar entre los 10 y 40 m2
La casa que diseñó tiene un espacio que alberga en su interior “varias habitaciones dentro de una sola”. En su cuenta de Instagram, el arquitecto (también es ingeniero) muestra imágenes de su nueva vivienda, que funciona de manera off-grid, dado que cuenta con un sistema de placas fotovoltaicas.
Otro aspecto que llama la atención de esta vivienda es la gestión independiente del agua, con dos tanques, uno para agua limpia y otro para agua residual. Un hecho que permite a la vivienda reducir su dependencia de cualquier infraestructura fija.
¿Qué precio tiene esta casa?
Según publicó el sitio AS, el coste de esta vivienda es de casi 80.000 euros. Es que se trata de una casa móvil, lo que permite al ingeniero desplazarse y residir donde quiera. También se puede observar como la vivienda dispone de una escalera retráctil, mobiliario plegable y espacios reutilizables.
Este modelo de vivienda suele promocionarse en diferentes ocasiones como una opción ideal para aquellas personas que desean combinar naturaleza, tranquilidad y confort, ofreciendo una experiencia distinta a la de los alojamientos tradicionales.