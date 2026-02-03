El volcán de agua más estético del mundo tiene una altitud de 3.766 metros y su origen es catastrófico

En el corazón de Centroamérica se alza una de las postales naturales más impactantes del planeta: un volcán imponente, perfectamente cónico y rodeado de vegetación exuberante. Su belleza lo convierte en uno de los más fotografiados del mundo, pero detrás de su estética se esconde una historia trágica y catastrófica.
Se trata del Volcán de Agua Hunahpú, ubicado entre los departamentos de Sacatepéquez y Escuintla, en Guatemala, con una altitud aproximada de 3.700 metros sobre el nivel del mar es considerado uno de los más altos y colosos del país. Aunque si bien actualmente es admirado por turistas y montañistas, su pasado está marcado por uno de los desastres más devastadores del período colonial.
Hunahpú: el volcán de agua con apariencia perfecta y nombre misterioso
El Volcán de Agua, conocido también como Hunahpú, destaca por su silueta casi simétrica, lo que le da un aspecto majestuoso y “estético” en comparación con otros volcanes más irregulares. Su nombre proviene de un hecho particular, pues durante siglos se creyó que en su cráter existía un gran depósito natural de agua, algo poco común en este tipo de formaciones.
El nombre de este volcán proviene de la cosmovisión maya, del idioma quiché Junajpu que significa: un cerbatanero. Es el hermano gemelo de Ixbalanqué, hijo del dios Hun-Hunahpú y la joven Ixquic. Es uno de los dioses gemelos del Popol Vuh.
Hoy, su figura domina el paisaje cercano a la ciudad colonial de Antigua Guatemala, convirtiéndose en uno de los íconos naturales del país. Este volcán se encuentra en el sur de Guatemala, entre dos regiones clave Sacatepéquez y Escuintla.
A pesar de su belleza, el Volcán de Agua está ligado a una tragedia histórica. En el año 1541, un fuerte terremoto provocó que el agua acumulada en el cráter del volcán se desbordara repentinamente. El resultado fue devastador, ya que una enorme avalancha de agua, lodo y rocas descendió por sus laderas y arrasó con todo a su paso. De hecho, este fenómeno de la naturaleza destruyó por completo la segunda capital de Guatemala, asentada en lo que hoy es parte de la región cercana a Antigua.
Caracteristicas de este rincón único de la naruraleza
- Su cima alcanza una altura de 3,766 msnm.
- La cúspide de este volcán está cubierto por una gran vegetación.
- La vista desde su cumbre es fenomenal y como dato curioso, cuenta con una capilla con un Cristo crucificado.
- Hoy, el volcán es una de las excursiones más populares para quienes visitan Guatemala por sus vistas panorámicas, la cercanía con Antigua Guatemala, su forma perfecta para fotografía y sin dudas, la historia que lo rodea.
- En la cima, las temperaturas pueden bajar de los 0ºC.
- Subirlo es una experiencia exigente, pero ofrece una de las mejores vistas del país, especialmente al amanecer.
- El Volcán de Agua Hunahpú, con sus pasados 3.700 metros, es considerado por muchos como uno de los volcanes más estéticos del mundo.
- El volcán no ha estado activo en tiempo histórico.