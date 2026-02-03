El volcán de agua más estético del mundo tiene una altitud de 3.766 metros y su origen es catastrófico

volcan de agua guatemala (1) Este volcán es el gigante de Latinoamérica que se convirtió en una postal de Guatemala.

El nombre de este volcán proviene de la cosmovisión maya, del idioma quiché Junajpu que significa: un cerbatanero. Es el hermano gemelo de Ixbalanqué, hijo del dios Hun-Hunahpú y la joven Ixquic. Es uno de los dioses gemelos del Popol Vuh.

Hoy, su figura domina el paisaje cercano a la ciudad colonial de Antigua Guatemala, convirtiéndose en uno de los íconos naturales del país. Este volcán se encuentra en el sur de Guatemala, entre dos regiones clave Sacatepéquez y Escuintla.

A pesar de su belleza, el Volcán de Agua está ligado a una tragedia histórica. En el año 1541, un fuerte terremoto provocó que el agua acumulada en el cráter del volcán se desbordara repentinamente. El resultado fue devastador, ya que una enorme avalancha de agua, lodo y rocas descendió por sus laderas y arrasó con todo a su paso. De hecho, este fenómeno de la naturaleza destruyó por completo la segunda capital de Guatemala, asentada en lo que hoy es parte de la región cercana a Antigua.

Caracteristicas de este rincón único de la naruraleza

volcan de agua guatemala (2) El ascenso al Volcán de Agua es una de las actividades turísticas más populares de Guatemala debido a la belleza de sus senderos.