Comenzó febrero y Mercado Pago informó que renueva los beneficios para sus usuarios con una amplia propuesta de descuentos y promociones. A través de su cuenta digital, los usuarios pueden acceder a ofertas pagando con QR o con la tarjeta prepaga y la tarjeta de crédito de Mercado Pago.
Mercado Pago en febrero: uno por uno los descuentos para este mes
La billetera virtual Mercado Pago tendrá descuentos de hasta el 50%. Además renueva sus promociones para el mes de carnavales, con beneficios en supermercados, gastronomía, combustible, viajes y regalos especiales por el Día de San Valentín
De esta manera la billetera virtual propiedad de Marcos Galperín ofrece los siguientes beneficios para el segundo mes del año:
Mercado Pago supermercados: descuentos de hasta un 25%
Los usuarios pueden obtener hasta un 25% de descuento en supermercados del AMBA y del interior del país como Coto, Carrefour, Carrefour Maxi, Día, Vea, Chango Más, entre otros.
Los beneficios se acreditan en el acto y en la mayoría de los casos no tienen límite de compras ni tope de reintegro.
Además, quienes cobran su prestación social a través de Mercado Pago, también acceden a un 15% de descuento en Carrefour los sábados y domingos, con tope mensual de $20.000.
Descuentos con tarjeta prepaga y tarjeta de crédito de Mercado Pago
Los usuarios de la tarjeta de crédito de Mercado Pago podrán acceder a 3 cuotas sin interés en todas las compras dentro de Mercado Libre y en pagos a comercios con QR de Mercado Pago para compras superiores a 50 mil pesos. Además, la cuenta digital ofrece descuentos en propuestas gastronómicas y salidas recreativas, ideales para aprovechar en el fin de semana largo de carnavales y en los festejos de San Valentín, pagando con tarjeta prepaga o tarjeta de crédito de Mercado Pago, según la promoción vigente en cada caso:
- Combustible: 30% OFF todos los lunes abonando con tarjeta de crédito física de Mercado Pago, con tope mensual de $6.000. Además, con la compra de más de $50.000 en estaciones de servicio Axion o YPF ubicadas en la Costa Atlántica, el usuario puede obtener una reposera plegable.
- McDonald 's: 30% OFF todos los viernes, con tope mensual de $4.000.
- Gastronomía 25% OFF, con tope mensual de $10.000 en Lucciano 's, Atalaya, Dean & Dennys, Patagonia, Temple, Tante, Masse y Café Martínez.
- ZUR Restaurante: 25% OFF, con tope semanal de $90.000.
- Parador Divisadero: 20% OFF, con tope semanal de $150.000.
- FarmaOnline: 20% OFF en la primera compra los martes y jueves. El descuento tiene un tope de $16.000, aplicable en compras mínimas de $80.000.