Mercado Pago en febrero: uno por uno los descuentos para este mes

Los beneficios se acreditan en el acto y en la mayoría de los casos no tienen límite de compras ni tope de reintegro.

Además, quienes cobran su prestación social a través de Mercado Pago, también acceden a un 15% de descuento en Carrefour los sábados y domingos, con tope mensual de $20.000.

Descuentos con tarjeta prepaga y tarjeta de crédito de Mercado Pago

Los usuarios de la tarjeta de crédito de Mercado Pago podrán acceder a 3 cuotas sin interés en todas las compras dentro de Mercado Libre y en pagos a comercios con QR de Mercado Pago para compras superiores a 50 mil pesos. Además, la cuenta digital ofrece descuentos en propuestas gastronómicas y salidas recreativas, ideales para aprovechar en el fin de semana largo de carnavales y en los festejos de San Valentín, pagando con tarjeta prepaga o tarjeta de crédito de Mercado Pago, según la promoción vigente en cada caso: