Por qué mi planta de potus tiene las hojas caídas y cómo puedo solucionarlo

Todos estos factores se ven reflejados en el estado de sus hojas y tallos. Si en este momento tu planta de potus tiene las hojas caídas, te explico por qué ocurre y cómo se puede solucionar.

Esta especie es originaria del sudeste asiático, particularmente de Malasia e Indonesia. La planta de potus crece en selvas tropicales y subtropicales como planta trepadora; llega a medir hasta 20 metros de altura.

Te explico por qué tu planta de potus tiene las hojas caídas

Las hojas de las plantas, por lo general, son las encargadas de indicar qué falta y qué sobra en el sustrato o el ambiente. Cuando las hojas cambian de color, se ponen un poco lacias o se empiezan a romper, es probable que algo esté mal.

Antes de solucionar el problema, es importante detectarlo. Cuando las hojas están capudas y blandas, suele ser un indicador de estrés hídrico por falta de riego.

Contrariamente, cuando las hojas están caídas y amarillas, es probable que la estés regando demasiado. Un exceso de agua no solo afecta a las hojas; las raíces se comienzan a pudrir y morir, un problema que no tiene solución una vez que ocurre.

potus en maceta Las hojas se caen por un mal suministro de agua en el sustrato.

Para solucionar el problema, lo primero y principal es chequear el estado del sustrato con tus manos. Si la tierra está muy seca, riega la planta hasta que el agua salga por el drenaje.

Si la tierra está empapada y las raíces podridas, deja secar el sustrato, retira la planta para podar las raíces en mal estado y colócala en tierra nueva y seca para intentar recuperarla. Disminuye la cantidad de riego y evita que la tierra se encharque.

3 consejos para cuidar a tu planta de potus en verano

planta El potus adora los ambientes húmedos, los suelos fértiles y la luz solar indirecta.