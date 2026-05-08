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¿Se puede cultivar una planta de lentejas en casa?

Las lentejas son una fuente natural de proteína, así que cultivar una planta en tu jardín ofrece múltiples beneficios

Paula García
Por Paula García [email protected]
Te mostramos cómo puedes plantar lentejas en tu propio jardín. Imagen: Magnific.

Te mostramos cómo puedes plantar lentejas en tu propio jardín. Imagen: Magnific.

¿Alguna vez pensaste cultivar tu propia planta de lentejas? Si te gusta hacer recetas con estas legumbres, probablemente tengan mejor sabor si las cultivas en casa, sin químicos ni insecticidas. A continuación, compartimos una guía de cuidados para cultivar esta planta desde 0.

En un primer momento, las lentejas crecían en la región mediterránea y el Medio Oriente, pero ahora se plantan en numerosos países. Existen una gran variedad de lentejas que puedes cultivar: lentejas amarillas, lentejas verdes o lentejas rojas. Otras variedades conocidas son la especie pardina y belunga.

lentejas
Con este ingrediente se pueden hacer ensaladas, guisos, hamburguesas, salsas y m&aacute;s. Imagen: archivo.

Con este ingrediente se pueden hacer ensaladas, guisos, hamburguesas, salsas y más. Imagen: archivo.

Cultivar una planta de lentejas en casa

Puedes optar por sembrar semillas o incluso hacer una germinación. Si optas por la siembra, se puede realizar en otoño en climas suaves. Necesitan un suelo rico en materia orgánica haciendo surcos de unos 4 cm de profundidad.

Quienes prefieren hacer una germinación, pueden probar una alternativa viable y fácil de hacer. Se remoja las lentejas en agua entre 8 a 12 horas, luego se enjuagan y se colocan en un frasco de vidrio cubierto con una gasa. Es importante mantener la humedad unas dos veces al día y a la semana aparecen los brotes.

Cualquiera de las dos formas es útil para tener tu propia planta de lentejas en el jardín. En el caso de optar por los brotes, espera a que tengan de 5 a 10 cm de altura para trasplantar a la tierra. Es importante posicionarla en un sitio que reciba pleno sol, preferentemente orientado al sur o al este, ya que favorece el rápido crecimiento de las pequeñas plántulas.

planta de lenteja
Las lentejas crecen dentro de peque&ntilde;as vainas en la planta. Imagen: Magnific.

Las lentejas crecen dentro de pequeñas vainas en la planta. Imagen: Magnific.

En lo que respecta al riego, proporcione a la planta aproximadamente 2,5 cm de agua por semana. Si las condiciones climáticas son especialmente secas, las plantas de lenteja toleran la sequía . Sin embargo, pueden morir si la tierra se encharca.

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