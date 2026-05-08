¿Se puede cultivar una planta de lentejas en casa?

Cultivar una planta de lentejas en casa

Puedes optar por sembrar semillas o incluso hacer una germinación. Si optas por la siembra, se puede realizar en otoño en climas suaves. Necesitan un suelo rico en materia orgánica haciendo surcos de unos 4 cm de profundidad.

Quienes prefieren hacer una germinación, pueden probar una alternativa viable y fácil de hacer. Se remoja las lentejas en agua entre 8 a 12 horas, luego se enjuagan y se colocan en un frasco de vidrio cubierto con una gasa. Es importante mantener la humedad unas dos veces al día y a la semana aparecen los brotes.

Cualquiera de las dos formas es útil para tener tu propia planta de lentejas en el jardín. En el caso de optar por los brotes, espera a que tengan de 5 a 10 cm de altura para trasplantar a la tierra. Es importante posicionarla en un sitio que reciba pleno sol, preferentemente orientado al sur o al este, ya que favorece el rápido crecimiento de las pequeñas plántulas.

planta de lenteja Las lentejas crecen dentro de pequeñas vainas en la planta. Imagen: Magnific.

En lo que respecta al riego, proporcione a la planta aproximadamente 2,5 cm de agua por semana. Si las condiciones climáticas son especialmente secas, las plantas de lenteja toleran la sequía . Sin embargo, pueden morir si la tierra se encharca.