Ni ficus ni palmera: el árbol perfecto para patios pequeños

arbol del amor El Cercis siliquastrum es puro color en primavera.

A comienzos de la primavera ofrece una llamativa y densa floración de color rosa. Las flores, agrupadas en racimos de tres a seis unidades, pueden permanecer largo tiempo en el árbol una vez secas. En otoño se llena de largas vainas marrones.

Cuidados del árbol del amor

Esta especie arbórea debe ser cultivada en un jardín con suelos calizos, profundos y muy bien drenados. Es amante de la luz, y prefiere los climas cálidos, aunque soporta temperaturas de hasta -10º C.

Resiste bien la sequía, pero no tolera los encharcamiento, ya que se pudren sus raíces. Lo ideal es regar una o dos veces por semana durante el verano, reduciendo la frecuencia en invierno.

arbol del amor con flores Proporcionando los cuidados básicos, este árbol embellecerá cualquier jardín.

Al ser un árbol tan vistoso, se utiliza mucho como elemento ornamental en plazas pequeñas y alineando calles estrechas. Este árbol se debe podar a finales del invierno o principios de la primavera, antes de que brote. Lo ideal es eliminar ramas muertas, cruzadas y flores viejas.

¿Se puede cultivar en maceta?

El árbol del amor se puede cuidar en maceta, aunque debe ser de gran tamaño. Es importante que el recipiente tenga excelente drenaje, además de agregarle un sustrato ligero junto con abono orgánico.