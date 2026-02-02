Ni húmedo, ni arcilloso: qué tipo de suelo necesita el romero para crecer sano en el jardín

El romero (Salvia rosmarinus) se ha consolidado como la joya de los jardines modernos, no solo por su fragancia inconfundible y usos culinarios, sino por su asombrosa resistencia. Sin embargo, muchos aficionados ven frustrados sus intentos cuando la planta comienza a amarillear y morir.
Muchas veces, el culpable de esto es un tipo de suelo inadecuado, que hace que la planta se debilite siendo un error muy común.
Qué tipo de suelo necesita el romero para crecer en el jardín
Especialistas de la guía de cuidados de Pur Plant advierten que el romero es una especie de herencia mediterránea, acostumbrada a laderas rocosas donde el agua fluye rápidamente.
El mayor error en el jardín doméstico es plantarlo en tierras compactas o arcillosas que retienen humedad. En estos entornos, las raíces sufren de falta de oxígeno y se pudren en cuestión de semanas.
Para que un romero prospere durante años, los expertos coinciden en tres pilares fundamentales para el sustrato:
- Drenaje extremo: la tierra debe ser ligera y permeable. Los expertos sugieren mezclar la tierra de jardín con arena gruesa o perlita para asegurar que el agua nunca se estanque.
- Nutrición austera: a diferencia de otras plantas, el romero prefiere suelos relativamente pobres. Un exceso de fertilizantes o abonos muy ricos puede inhibir su aroma característico y debilitar su estructura.
- El pH ideal: aunque es una planta rústica, su "punto dulce" se encuentra en suelos con un pH entre 6.0 y 7.0. Si el suelo es demasiado ácido, se recomienda añadir una pequeña cantidad de cal para neutralizarlo.
Si tu jardín tiene un suelo denso, los paisajistas recomiendan hoy en día el uso de bancales elevados. Esta técnica eleva la planta sobre el nivel del suelo común, permitiendo que el exceso de agua drene por gravedad.
Además de un suelo impecable, recuerda que esta planta demanda al menos 6 a 8 horas de sol directo para mantener su vigor. Con el sustrato correcto y luz plena, tu romero no solo sobrevivirá, sino que se convertirá en el protagonista.
Por qué colocar el romero encima de la heladera
Para el Feng Shui, la heladera no es solo un electrodoméstico; es el símbolo máximo de la capacidad de una familia para proveerse y nutrirse. Al colocar romero sobre ella, se busca activar el flujo de riqueza y evitar que la energía de la abundancia se estanque.
El romero actúa como un imán para las vibraciones positivas mientras protege el sustento del hogar, siendo esta una tendencia que busca decorar con un propósito.
Más allá de su simbolismo económico, al romero se le atribuyen propiedades de limpieza energética. En un espacio donde entran y salen personas constantemente, la planta funciona como un filtro natural que absorbe las tensiones del día a día.