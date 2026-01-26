Inicio Sociedad Romero
Ni potus, ni aloe vera: por qué recomiendan colocar al romero arriba de la heladera

La planta de romero puede ser aprovechada en distintos espacios dentro de casa. ¿Por qué colocarla encima de la heladera?

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Lo que comenzó como una tendencia decorativa en redes sociales se ha consolidado como una técnica de armonización fundamental, en referencia al hecho de colocar una planta de romero encima de la heladera de tu casa, algo que va más allá de la estética.

En concreto, esta práctica en tu heladera responde a una búsqueda de equilibrio energético y bienestar práctico que ha ganado fuerza en los hogares este año.

Más allá del jardín: la planta de romero puede ser colocada en distintas partes de casa.

Por qué se recomienda colocar a la planta de romero encima de la heladera

Para el Feng Shui, la heladera no es solo un electrodoméstico; es el símbolo máximo de la capacidad de una familia para proveerse y nutrirse. Al colocar romero sobre ella, se busca activar el flujo de riqueza y evitar que la energía de la abundancia se estanque.

El romero actúa como un imán para las vibraciones positivas mientras protege el sustento del hogar, siendo esta una tendencia que busca decorar con un propósito.

El romero puede mejorar la calidad de aire dentro de tu casa.

Además de su simbolismo económico, al romero se le atribuyen propiedades de limpieza energética. En un espacio donde entran y salen personas constantemente, la planta funciona como un filtro natural que absorbe las tensiones del día a día.

Para quienes buscan renovar su energía este nuevo año, el romero sobre la heladera se presenta como una solución sencilla y poderosa que une la sabiduría ancestral con la decoración y la naturaleza.

Consideraciones a tener en cuenta

  • Cuidado con el calor: el motor de la heladera genera un calor constante. Es vital asegurar que la planta reciba riego moderado (dos veces por semana) para evitar que el sustrato se seque por completo.
  • La luz es innegociable: el romero es una especie de sol directo. Si la cocina es oscura, los expertos recomiendan rotar la planta hacia una ventana luminosa durante el día o instalar luces de crecimiento LED, una solución tecnológica cada vez más común en los departamentos urbanos este año.
  • Limpieza de hojas: el polvo acumulado en las alturas puede asfixiar a la planta. Limpiar sus hojas con un paño húmedo garantiza que siga liberando su aroma y purificando el aire con eficacia.

