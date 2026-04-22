Planta de romero: por qué recomiendan colocar piedras de río en su tierra y para qué sirve

Por qué recomiendan colocar piedras de río en la tierra del romero

El romero (Salvia rosmarinus) es originario de la cuenca mediterránea, donde crece de forma silvestre en terrenos áridos, calcáreos y, sobre todo, muy pedregosos. Muchas personas cometen el error, al tenerlas en jardines o macetas, de utilizar tierras demasiado pesadas o arcillosas.

Al incluir piedra de río en la base y mezclada con la tierra, estamos replicando su hábitat natural. Este truco casero sirve fundamentalmente para garantizar un drenaje perfecto.

El exceso de humedad es el principal enemigo del romero; si las raíces permanecen encharcadas, se produce una falta de oxigenación que deriva en la pudrición de la planta en apenas pocos días.

piedras blancas, truco casero Las piedras de río pueden ser beneficiosas para la planta de romero.

Para que tu planta luzca radiante, no basta con tirar unas piedras al azar. Lo ideal es crear una "cama de drenaje" en el fondo de la maceta de al menos dos centímetros de grosor. Luego, mezcla el sustrato con gravilla fina y termina decorando la parte superior con piedras de río más grandes.

Otros beneficios para el romero

Además de las ventajas mencionadas, lo cierto es que el hecho de colocar piedras de río en el árbol limonero puede darte otros beneficios que se muestran a continuación: