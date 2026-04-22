Planta de romero: por qué recomiendan colocar piedras de río en su tierra y para qué sirve

El romero se ha consolidado como una de las especies favoritas en los hogares españoles y latinoamericanos. No solo es una joya culinaria, sino también un símbolo de resistencia y aroma. Sin embargo, muchos aficionados a la jardinería se frustran cuando su ejemplar comienza a secarse o a mostrar diferentes problemas.
Si esto sucede, los aficionados de la jardinería deben saber que pueden recurrir a un viejo truco ancestral para solucionar todo inconveniente en la planta: el uso de distintas piedras de río en el sustrato.
Por qué recomiendan colocar piedras de río en la tierra del romero
El romero (Salvia rosmarinus) es originario de la cuenca mediterránea, donde crece de forma silvestre en terrenos áridos, calcáreos y, sobre todo, muy pedregosos. Muchas personas cometen el error, al tenerlas en jardines o macetas, de utilizar tierras demasiado pesadas o arcillosas.
Al incluir piedra de río en la base y mezclada con la tierra, estamos replicando su hábitat natural. Este truco casero sirve fundamentalmente para garantizar un drenaje perfecto.
El exceso de humedad es el principal enemigo del romero; si las raíces permanecen encharcadas, se produce una falta de oxigenación que deriva en la pudrición de la planta en apenas pocos días.
Para que tu planta luzca radiante, no basta con tirar unas piedras al azar. Lo ideal es crear una "cama de drenaje" en el fondo de la maceta de al menos dos centímetros de grosor. Luego, mezcla el sustrato con gravilla fina y termina decorando la parte superior con piedras de río más grandes.
Otros beneficios para el romero
Además de las ventajas mencionadas, lo cierto es que el hecho de colocar piedras de río en el árbol limonero puede darte otros beneficios que se muestran a continuación:
- Protección del tallo: evita que el "cuello" del romero esté en contacto constante con la tierra húmeda, previniendo la aparición de hongos.
- Regulación térmica: la piedra actúa como un aislante, protegiendo las raíces del sol intenso en verano y manteniendo una temperatura más estable en invierno.
- Higiene y estética: impide que el agua de riego salpique las hojas bajas con barro, algo esencial si pensamos usar el romero para cocinar.