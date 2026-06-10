Planta de romero: por qué recomiendan espolvorear canela en sus hojas y para qué sirve

El romero (Salvia rosmarinus) es una especie arbustiva sumamente resistente, famosa por su aroma y sus usos culinarios. Sin embargo, su principal enemigo es el exceso de humedad, factor que debilita sus defensas y propicia la aparición de enfermedades. Por fortuna, puedes recurrir a diversos elementos caseros para evitarla.
Uno de ellos es la canela, la cual con sus propiedades la convierten en un gran aliado estratégico con una potente acción antifúngica, otro de los beneficios para tu ejemplar.
Por qué recomiendan espolvorear canela en las hojas de la planta de romero
La canela contiene cinamaldehído, un compuesto natural que destruye las esporas de los hongos e impide que se propaguen. Cuando el clima es muy húmedo o nos excedemos con el riego, el romero suele sufrir de oídio, enfermedad que se manifiesta a través de un polvo blanco.
Además de su efecto curativo, funciona como un excelente repelente de plagas. Insectos molestos como el pulgón, la mosca blanca y las hormigas detestan el fuerte olor de esta especia, por lo que se alejarán de la planta de forma natural.
Como si todo fuera poco, la canela en la planta de romero también actúa como un cicatrizante eficaz: si aplicas un poco de polvo en los cortes después de la poda, evitarás que entren bacterias o infecciones por las zonas expuestas.
A través de este sencillo truco casero, podrás lograr que tu planta de romero crezca fuerte, sana y libre de amenazas, demostrando que el mejor remedio casero para tus plantas muchas veces está en casa.
Cómo aplicar este truco casero
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Preparar la mezcla: hierve un litro de agua, añade dos cucharadas de canela en polvo, mezcla bien y apaga el fuego inmediatamente.
Dejar reposar: tapa el recipiente y permite que la infusión repose toda la noche para que el agua absorba los compuestos activos.
Filtrar a fondo: cuela el líquido con un filtro de café; esto evita que los restos de polvo obstruyan las hojas de la planta.
Envasar el tónico: vierte el líquido completamente limpio y frío dentro de una botella con atomizador o pulverizador manual.
Aplicar en el jardin: rocía las hojas al amanecer o al atardecer para evitar que el sol directo queme el follaje del romero.