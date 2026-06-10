Planta de romero: por qué recomiendan espolvorear canela en sus hojas y para qué sirve

Además de su efecto curativo, funciona como un excelente repelente de plagas. Insectos molestos como el pulgón, la mosca blanca y las hormigas detestan el fuerte olor de esta especia, por lo que se alejarán de la planta de forma natural.

romero, canela, planta La canela puede ser un excelente cicatrizante para el romero.

Como si todo fuera poco, la canela en la planta de romero también actúa como un cicatrizante eficaz: si aplicas un poco de polvo en los cortes después de la poda, evitarás que entren bacterias o infecciones por las zonas expuestas.

A través de este sencillo truco casero, podrás lograr que tu planta de romero crezca fuerte, sana y libre de amenazas, demostrando que el mejor remedio casero para tus plantas muchas veces está en casa.

Cómo aplicar este truco casero