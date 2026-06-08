Planta de romero: qué significa que sus hojas tengan un polvo blanco y por qué es algo negativo

Qué significa que la planta de romero tenga polvo blanco en sus hojas

Este "polvo blanco" no es suciedad ni un problema pasajero. Se trata de una de las amenazas más comunes para esta planta mediterránea, y el responsable de este polvo blanco es el oídio, una enfermedad causada por diferentes hongos.

A diferencia de otros hongos que atacan las raíces de forma invisible, el oídio se instala directamente sobre la superficie de las hojas y los tallos jóvenes. Comienza como pequeñas manchas circulares de color gris claro o blanco que, si no se controlan, se expanden hasta cubrir la planta por completo.

El oídio no surge de la nada; prospera cuando se combinan dos factores ambientales específicos: alta humedad ambiental y falta de ventilación.

romero, hojas blancas Las hojas del romero pueden teñirse de blanco.

Si tu romero está en un interior sombreado, plantado demasiado cerca de otras especies, o si el clima ha sido lluvioso pero cálido, has creado el escenario perfecto para que esto suceda, aunque puedes solucionarlo.

Cuando esto afecta a tu planta de romero, tienes que saber que se producen 3 conflictos que se muestran a continuación:

Bloquea la fotosíntesis: el manto blanco actúa como una barrera física contra la luz del sol. Al no recibir energía solar, la planta no puede fabricar sus nutrientes esenciales.

Debilitamiento y caída: al verse privada de alimento, las hojas del romero comienzan a amarillear, se retuercen y terminan cayéndose en masa.

Pérdida del valor culinario: un romero afectado por oídio pierde sus aceites esenciales y su aroma característico. Además, no se deben consumir sus hojas si están cubiertas por el hongo.

Cómo salvar a tu planta de romero

Como se dijo antes, este problema tiene solución. Solo debes hacer las siguientes tareas a la perfección:

Poda de limpieza: corta y desecha las ramas más afectadas (nunca las dejes en el suelo del jardín ni las uses para compost, o el hongo sobrevivirá).

Traslado al sol: mueve la maceta al lugar más soleado disponible. El romero necesita un mínimo de 6 horas de luz solar directa al día; el sol es el enemigo natural del oídio.

Remedio casero: para ataques leves, puedes pulverizar las hojas con una mezcla de un litro de agua, una cucharada de bicarbonato de sodio y unas gotas de jabón líquido neutro.

Aplícalo al atardecer, de esta manera, el sol quemará las hojas afectadas y tu planta de romero volverá a estar igual que antes.