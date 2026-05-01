Tenía frío, pidió cerrar la puerta y la echaron: el insólito despido que terminó en una indemnización de $32.000.000

La situación era tan extrema que la empleada llegó a trabajar con tres capas de ropa y un chaleco térmico, ya que los dueños no solo dejaban la puerta abierta, sino que prohibían encender la calefacción.

De la represalia al despido por mail y a la indemnización

Tras sus quejas, la respuesta de la empresa no fue mejorar las condiciones, sino aplicar lo que la Justicia interpretó como una serie de represalias:

Primero, le redujeron las horas de trabajo , afectando sus ingresos.

, afectando sus ingresos. Meses después, recibió un correo electrónico informándole su despido fulminante.

cafeteria, despido, indemnizacion La empleada trabajaba en una cafetería. Fuente: Imagen generada por IA

Para justificar la decisión, la cafetería argumentó supuestos problemas de "puntualidad, actitud y desempeño". Sin embargo, Ayad no se quedó de brazos cruzados y llevó el caso ante un tribunal laboral.

Con la denuncia hecha, el tribunal londinense fue contundente: el despido fue improcedente y desproporcionado. Según el fallo, el reclamo de la trabajadora no era un capricho, sino una preocupación legítima por la salud y la seguridad en el trabajo.

En ese sentido, el tribunal tuvo en cuenta tres aspectos

Condiciones insalubres: Trabajar a 12 grados de temperatura afecta directamente el bienestar físico.

Trabajar a 12 grados de temperatura afecta directamente el bienestar físico. Canales correctos: La empleada comunicó el problema internamente antes de tomar cualquier otra medida.

La empleada comunicó el problema internamente antes de tomar cualquier otra medida. Falta de pruebas: La empresa no pudo demostrar que Ayad tuviera un mal desempeño previo a sus quejas por el frío.

Como resultado, la Justicia ordenó a la empresa pagar una indemnización de 20.000 euros (más de $32.000.000 argentinos), compensando así el daño moral y la pérdida de empleo injustificada.