La Corte rechazó el recurso de Manaos y le ordenó pagar la indemnización de $900 millones

gaseosa manaos despido indemnizacion La Corte le ordenó a la empresa Manaos pagar una indemnización millonaria a un trabajador de Mendoza.

Sin embargo, desde al máximo tribunal de Justicia de Mendoza no permitieron que el juicio escale hasta esa instancia porque no hay una "cuestión federal" que analizar. Incluso consideraron que "repitieron argumentos" que ya habían sido analizados en las instancias anteriores.

De esta forma, los ministros Omar Palermo, Norma Llatser y Mario Adaro no hicieron lugar al recurso extraordinario federal interpuesto por Manaos y ahora deberá hacer efectiva el pago de la sentencia laboral que ronda los $900 millones.

La demanda por despido contra Manaos

El trabajador que ganó el juicio comenzó a desempeñarse en Manaos a mediados de 2013 como viajante de comercio y llegó a ser uno de los distribuidores más grandes en el país. Al ingresar, cuando la empresa no era lo que es hoy, pactó una comisión a porcentaje. Claro que en ese momento no era mucho pero cuando Manaos pegó el salto, todo cambió. El empleado se terminó convirtiendo en uno de los tres distribuidores más grandes de Manaos en el país y operaba en la zona Cuyo y La Pampa.

manaos indemnizacion por despido corte fallo El demandante llegó a ser uno de los distribuidores más importantes de Manaos en el país.

Entonces, comenzaron las irregularidades que fueron probadas en el juicio: restricciones de beneficios, de cobros, de comisiones y falsas registraciones. De a poco, le fueron sacando su zona. Manaos contrató a un nuevo distribuidor en Mendoza y el empleado quedó relegado. De hecho, en 2018 fue despedido y la firma le pagó una indemnización de $200.000; aunque siempre siguió vinculado a la empresa vendiendo gaseosas a viejos clientes.

Entre reclamos y enojos pasaron otros tres años hasta que tomó una decisión clave: darse por despedido e iniciar el juicio laboral. La carta documento justifica el despido indirecto con diferencias salariales, deficiencias en la registración laboral y ius variandi, es decir, un cambio en las condiciones laborales.

La Justicia entendió que G. tenía razón. La relación de dependencia era tal cual él la contaba, había empezado mucho antes de lo que decía Manaos y se mantuvo hasta diciembre de 2022. La empresa debía pagarle una indemnización por despido como la gente, que no solo incluía multas por irregularidades sino también una cuantiosa cifra en concepto de intereses.