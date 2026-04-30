Fernando Báez Sosa: los rugbiers condenados recibieron una mala noticia

Los planteos habían sido impulsados por los abogados de Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli, Luciano y Ciro Pertossi, representados por Hugo José Tomei, luego de que el Tribunal de Casación bonaerense rechazara distintos agravios.

Ante ese escenario, las defensas intentaron llegar en queja directamente a la Corte Suprema nacional, pese a que todavía no hay una sentencia firme ni una resolución definitiva por parte de la Justicia provincial.

Ese fue, justamente, el eje de la decisión del máximo tribunal. Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte desestimó los planteos al considerar que no correspondía su intervención en esta instancia.

En la misma línea, también fue rechazada la presentación de Máximo Thomsen, impulsada por su abogado Francisco Oneto, ya que no cumplía con los requisitos formales.

Durante el trámite, además, Lucas Pertossi pidió la nulidad de su condena al argumentar que “había sido mal defendido” por su abogado. Incluso, el propio Tomei presentó un escrito para respaldar su actuación como profesional.

No es la primera vez que la Corte rechaza presentaciones de las defensas en esta causa. En distintas instancias, el tribunal ya había desestimado recursos vinculados a cuestiones procesales que no abordan el fondo del caso.

Caso-Fernando-Baez-Sosa-Luciano-Pertossi.jpg

El 6 de febrero de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores condenó a prisión perpetua a Máximo Thomsen, Ciro y Luciano Pertossi, Enzo Comelli y Matías Benicelli por “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves”. Por su parte, Ayrton Violaz, Lucas Pertossi y Blas Cinalli recibieron penas de 15 años de prisión como partícipes necesarios.

Un año después, el 22 de marzo de 2024, la Sala II del Tribunal de Casación Penal bonaerense revisó parcialmente el fallo: confirmó las condenas a prisión perpetua, pero descartó el agravante de alevosía.

Esa resolución fue apelada y aún resta una definición de la Corte Suprema bonaerense, paso previo indispensable para que el caso pueda eventualmente llegar al máximo tribunal de la Nación.

Fuente: tn.com.ar