Cuáles son los mejores días de mayo para practicar yoga, según el calendario lunar

1 de mayo: Luna Llena, día de plenitud y expansión

La Luna Llena en la constelación de Libra invita a buscar el equilibrio entre la intensidad y la suavidad. Es el día ideal para una práctica de Hatha Yoga o Vinyasa Flow que incluya la postura de la diosa (Utkata Konasana), la cual celebra la energía creativa y la fuerza femenina. Dado que la energía está en su punto más alto, se debe prestar especial atención a no sobreexigir las articulaciones.

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9 de mayo: Luna Cuarto Menguante, día de purificación

A medida que la luminosidad disminuye, la energía del cuerpo se inclina hacia la eliminación de toxinas y tensiones. Según el calendario lunar, este es un día propicio para posturas que fomenten el desapego. Se recomienda el perro boca abajo (Adho Mukha Svanasana), dejando que la gravedad ayude a liberar el peso emocional. Las torsiones espinales y las flexiones hacia adelante, como Uttanasana, son fundamentales para masajear los órganos internos y facilitar procesos de limpieza física y mental.

16 de mayo: Luna Nueva, día de introspección

Según el calendario lunar, la Luna Nueva del 16 de mayo es el momento del vacío fértil. Es un día para el recogimiento y la restauración absoluta. La práctica debe ser pausada, priorizando el Yin Yoga o el Yoga Restaurativo. Posturas como el niño (Balasana) o la paloma (Eka Pada Rajakapotasana) permiten una entrega total a la tierra. Es el momento perfecto para practicar el pranayama Nadi Shodhana (respiración alternada) para equilibrar el sistema nervioso y sembrar intenciones para el ciclo que comienza.

23 de mayo: Luna Cuarto Creciente, día de construcción y vitalidad

Con el regreso de la luz, la energía vital comienza a ascender. El 23 de mayo, según el calendario lunar, es el mejor día para fortalecer la estructura corporal. Se sugieren posturas de yoga como el Árbol (Vrksasana) y el Guerrero I (Virabhadrasana I). La práctica debe enfocarse en la estabilidad y la dirección, construyendo la resistencia necesaria para el siguiente pico energético.

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31 de mayo: segunda Luna Llena del mes, día de cierre e iluminación

Mayo cierra con una Luna Azul, ofreciendo una segunda oportunidad para la iluminación interior. Al ser una microluna por su distancia de la Tierra, su energía es sutil pero persistente. Según el calendario lunar, es el momento ideal para realizar el Chandra Namaskar completo.