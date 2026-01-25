Planta de romero: por qué recomiendan espolvorear azúcar en sus ramas y para qué sirve

Además, cuando el azúcar llega a la base del tallo, estimula la actividad microbiana en el sustrato, lo que indirectamente facilita que las raíces de la planta procesen mejor los nutrientes.

Más allá de la biología, el uso del azúcar en el romero tiene una fuerte carga espiritual y tradicional, ya que con este método puedes hacer un ritual de endulzamiento para el ambiente.

Espolvorear las ramas o quemar las hojas secas con un poco de azúcar se utiliza para transmutar las energías negativas, limpiar rencores familiares y abrir caminos hacia la abundancia económica, convirtiendo a la planta en un símbolo de buena fortuna.

romero2 Con este truco casero, puedes realizar un ritual para atraer cosas positivas.

Finalmente, si decides probar este método, la recomendación principal es el equilibrio. Si el objetivo es fortalecer la planta, lo ideal es disolver una cucharadita de azúcar en un litro de agua de riego una vez al mes, evitando el contacto directo con el follaje.

Como puedes ver, y con un poco de azúcar, puedes obtener grandes beneficios, sin poner en riesgo tu salud ni la del ejemplar.

Cuántos años puede vivir una planta de romero bien cuidada

En sus características, el romero un arbusto de hoja perenne con una altura promedio de 4 pies (1,2 m). El romero tiene flores de color blanco, púrpura o azul y hojas fragantes, coriáceas, que parecen agujas de pino.

Miembro de la familia Lamiaceae, el sitio Wikifarmer asegura que esta planta puede durar entre 15 y 20 años si recibe los cuidados adecuados en donde sea que esté ubicada.

Entre otras recomendaciones que serán explicadas más adelante, se recomienda no regar por demás al romero, ya que sus raíces pueden pudrirse y aparecer hongos dañinos.