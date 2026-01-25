Planta de romero: por qué recomiendan espolvorear azúcar en sus ramas y para qué sirve

En los últimos meses, una práctica inusual ha ganado terreno en los grupos de entusiastas de la botánica y el bienestar: espolvorear azúcar sobre las ramas de la planta de romero( Salvia rosmarinus). Aunque esto parezca un error que puede atraer insectos, lo cierto es que esconde una gran cantidad de beneficios.
Desde el punto de vista de la jardinería casera, algunos expertos sugieren que el azúcar actúa como un combustible de rápida absorción para la planta, aunque tiene un uso más allá de la biología.
Por qué recomiendan espolvorear azúcar en la planta de romero
En situaciones donde el romero ha sufrido por falta de sol o temperaturas extremas, la glucosa proporciona una dosis de energía inmediata que ayuda a revitalizar sus tejidos.
Además, cuando el azúcar llega a la base del tallo, estimula la actividad microbiana en el sustrato, lo que indirectamente facilita que las raíces de la planta procesen mejor los nutrientes.
Más allá de la biología, el uso del azúcar en el romero tiene una fuerte carga espiritual y tradicional, ya que con este método puedes hacer un ritual de endulzamiento para el ambiente.
Espolvorear las ramas o quemar las hojas secas con un poco de azúcar se utiliza para transmutar las energías negativas, limpiar rencores familiares y abrir caminos hacia la abundancia económica, convirtiendo a la planta en un símbolo de buena fortuna.
Finalmente, si decides probar este método, la recomendación principal es el equilibrio. Si el objetivo es fortalecer la planta, lo ideal es disolver una cucharadita de azúcar en un litro de agua de riego una vez al mes, evitando el contacto directo con el follaje.
Como puedes ver, y con un poco de azúcar, puedes obtener grandes beneficios, sin poner en riesgo tu salud ni la del ejemplar.
Cuántos años puede vivir una planta de romero bien cuidada
En sus características, el romero un arbusto de hoja perenne con una altura promedio de 4 pies (1,2 m). El romero tiene flores de color blanco, púrpura o azul y hojas fragantes, coriáceas, que parecen agujas de pino.
Miembro de la familia Lamiaceae, el sitio Wikifarmer asegura que esta planta puede durar entre 15 y 20 años si recibe los cuidados adecuados en donde sea que esté ubicada.
Entre otras recomendaciones que serán explicadas más adelante, se recomienda no regar por demás al romero, ya que sus raíces pueden pudrirse y aparecer hongos dañinos.